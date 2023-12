Especial Natal: Tender na Air Fryer de forma rápida e fácil

O tempo voou! Na próxima segunda-feira é Natal e os preparativos para a ceia e almoço, já começaram. As receitas tradicionais para esta época do ano já estão sendo escolhidas para compor os cardápios das festas.

Pensando nisso, preparamos para esta semana, matérias com sugestões de pratos com preparos rápidos e fáceis, que podem ajudar na hora de decidir o cardápio para a para a ceia e almoço de Natal. A sugestão de receita de hoje é de tender feito na Air Fryer.

O tender é uma carne embutida feita de pernil do porco defumado e processado, que combina muito com molhos adocicados, como por exemplo, uma geleia de abacaxi ou até um purê de pêssego. Geralmente, o tender que compramos no supermercado já vem pré-cozido e, utilizando a Air Fryer, em substituição do forno, permitirá que a receita fique pronta ainda mais rápido. Então, papel e caneta nas mãos par anotar a receita!

Tender na Air Fryer

Ingredientes:

1 tender tipo bolinha (cerca de 1 e meio quilo)

20 cravos-da-índia

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de Preparo:

Com a ponta de uma faca risque a superfície do tender de modo que se formem losangos.

No vértice de cada losango espete um cravo-da-índia.

Espalhe a manteiga derretida ao redor dele e coloque-o dentro do cestro da Airfryer.

Deslize o cesto, ajuste a temperatura para 180ºC e deixe assar até que fique levemente dourado. O tender que compramos no supermercado já vem pré-cozido.

Purê de Pêssego para acompanhamento

Ingredientes:

1 lata de pêssegos em calda escorridos e picados

2 colheres (sopa) de açúcar

2 fatias de gengibre

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 tablete de tempero ou especiarias a gosto

1 caixinha de Creme de Leite Levíssimo

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga e refogue os pêssegos rapidamente. Acrescente o açúcar, o gengibre, o suco de limão e o tempero e misture bem.

Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 5 minutos.

Espere esfriar e bata em um liquidificador.

Transfira para um recipiente, junte o Creme de Leite, misture e enfeite com fatias de gengibre e limão.Sirva acompanhado das fatias de tender.

Bom apetite!

