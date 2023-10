Policiais realizam buscas atrás de pistoleiros de tentar matar “homem forte” do PCC

Agentes da Polícia Nacional fazem buscas simultâneas na manhã de hoje (21) pelas ruas de Pedro Juan Caballero, fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, á procura dos pistoleiros que tentaram matar Nelson Gustavo Elizeche Amarilla, 37, o “Nortenho”, no último sábado (17).

Segundo informações do site ABC Colo, policiais paraguaios realizam buscas nos bairros San Gerardo e Virgem dos Pobres, no município de Pedro Juan Caballero. Até o momento não há informações sobre prisões e também da operação.

De acordo com informações da investigação, Nortenho é o homem forte do Primeiro Comando da Capital na linha internacional entre Brasil e Paraguai. No último sábado, ele foi atingindo a tiros, enquanto conduzia a sua caminhonete próximo à área central do município paraguaio, quando foi ferido a tiros de raspão no rosto. Ele foi encaminhado ao hospital, mas segue fora de perigo. Informações de testemunhas é que os pistoleiros estavam em uma caminhonete Mitsubishi Triton.

Ainda conforme informações da Polícia Nacional, “Nortenho” possui passagens pela polícia como sequestro e outros crimes. Ele está proibido pela justiça de portar armas e também não deixar o território paraguaio.

Informações que o Portal O Estado OInline teve acesso é que o ataque a tiros ao homem forte na região de fronteira, possa ser uma nova guerra entre narcotraficantes na região disputada pelo tráfico de drogas. Há informações que Nortenho esteja preparando ataques para se vingar de inimigos do alto escalão da facção criminosa.

