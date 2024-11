Escola de Teatro Adote realiza quarta edição do Festival de Esquetes neste sábado

Festival apresentará cenas cômicas e novos talentos dos palcos de Campo Grande

A Escola de Teatro ADOTE, realiza neste sábado (16), a partir das 18h, a 4ª edição do Festival de Esquetes, no espaço SAE, na Rua Laguna, 83. O evento, que promete muitas risadas e surpresas, traz para o público cenas curtas criadas e dirigidas pelos próprios alunos dos cursos da escola.

Após a apresentação das esquetes, haverá uma cerimônia de premiação, reconhecendo os talentos dos participantes em categorias como: Melhor Esquete; Melhor Texto; Melhor Ator; Melhor Atriz e entre outros troféus. Uma verdadeira celebração do talento e da criatividade de novos atores.

O Festival de Esquetes foi idealizado em 2018 por Beth Terras, Giovanna Zottino e Daniel Smidt, visando proporcionar uma experiência diferenciada aos estudantes. Infelizmente, Beth faleceu no início de setembro de 2024, mas deixou um legado significativo: a responsabilidade de continuar formando novos atores e oferecendo oportunidades únicas e enriquecedoras para os alunos, promovendo conhecimento e autonomia para os mesmos.

Daniel Smidt, atual diretor da escola e também professor organizador de eventos no Centro de Educação Especial Girassol – APAE desde o início de 2023, recorda com carinho a parceria com Beth. Ele também atua como diretor de peças e está atualmente envolvido em um festival que irá disputar a fase nacional no Rio de Janeiro com seus alunos com deficiência.

O espetáculo, intitulado Filhos do Pantanal, já conquistou o primeiro lugar nas fases regional em Campo Grande e estadual em Ponta Porã. A peça aborda temas relevantes, como ganância humana, desmatamento e queimadas ilegais, e teve grande auxílio da Beth.

Admiração e legado

Daniel expressa seu desejo de vencer essa etapa em homenagem a ela. “A Beth foi minha mentora, meu alicerce, minha companheira, sócia, amiga e, mais do que isso, uma segunda mãe. Sempre estivemos muito próximos, e eu passava mais tempo na casa dela do que na minha. Era um momento de troca constante de ideias que contribuía para a melhoria da nossa escola. É difícil estar sem ela, especialmente em momentos como este, mas tenho certeza de que lá de cima ela sabe que o que estou fazendo é o que ela sempre quis. A Beth realmente batalhou pela arte e pela cultura, e farei de tudo para que seu nome seja sempre lembrado”.

Giovanna Zottino, professora da escola ADOTE que também ajudou a idealizar o festival e será a apresentadora oficial desta edição, compartilha sua admiração por Beth. Ela não me deixou um legado apenas, ela me deu uma profissão, a artista que sou hoje, eu devo a ela.

E não é só eu que tenho que agradecê-la, ela formou muitos atores que hoje estão no palco, revolucionou a comédia nesse Estado, bateu no peito e decidiu que ia fazer arte pro povo, humor do cotidiano, comédia para todos. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que fui adotada e que mesmo depois de tantos anos, a família que ela construiu, sempre será uma família”.

O evento não apenas homenageia a atriz e diretora Beth Terras, mas também destaca o envolvimento de uma equipe dedicada na produção. Entre os colaboradores estão Raphael Oliveira, Iago Arimura, Renata Ramos, Renato Passos e Thiago Medina, que trabalham na sonoplastia e produção, contribuindo para a qualidade do espetáculo.

Os atores que se apresentarão nesta edição incluem Matheus Lopez, Duda Macedo, Esther Oliveira, Hélio Barbieri, Smaile Almeida, Watson Façanha, Maria Fernanda, Taine Lange, Jean Guilherme, Gabriel Dio, Diego Amaral, Yasmin França, Marcos Pavão, Nicole Spengler, Mariany Arguello, Caroline Okama, Yuri Azevedo, Evelyn Machado, Luci, Jivago Bicho, Joicy Werner e Rosalinda Mancoelho.

A quarta edição do Festival de Esquetes, além de ser um evento emocionante, repleto de talento e criatividade, também é uma grande homenagem à fundadora da Adote, atriz e diretora que deixou sua marca na arte e na cultura do MS.

Quem foi Beth Terras

Nascida no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1959, mas de MS no coração, Beth era formada em Educação Física, Letras e Direito, tendo começado no mundo das artes desde cedo.

“Comecei na TV, depois que fui para o teatro e depois cinema. Então tenho uma bagagem. Na televisão, eu entrei para fazer figuração, aos 15 anos, meu avô já era ator, fez vários filmes de ‘Mazaroppi’. Fiquei oito anos na TV Tupi, aí o Gianfrancesco Guarnieri me tirou da tv para levar para o teatro, e eu falava que não queria, que estava acostumada com televisão. Mas ele insistiu, disse que eu era boa nisso. Tremia como uma vara verde, morria de medo, porque era diferente. Só que começou a entrar o vírus do teatro nas minhas veias, fui a única neta que puxou isso do meu avô Domingos Terras. Fui me aperfeiçoando e estudando”, disse a atriz em entrevista ao jornal O Estado, concedida em julho deste ano.

Mas, Beth não se contentou em apenas subir aos palcos, ela também queria jogar luz a outros talentos e ensinar as futuras gerações de atores e atrizes. Em 2002 ela fundou a Cia Teatral Ator Domingos Terras, a Adote, para ensino de teatro de jovens e adultos, onde ganhou diversos prêmios como melhor direção, atriz, roteiro, além de outras categorias.

Serviço

A 4ª edição do Festival de Esquetes da Escola de Teatro Adote será realizada neste sábado (16), às 18, no Espaço SAE, da Rua Laguna, 83, Cabreúva. O ingresso é apenas R$10, que será utilizado para cobrir os custos do espaço e outros detalhes, e a reserva pode ser feita no Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/iv-festival-de-esquetes-da-escola-de-teatro-adote/2664141 .

