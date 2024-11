Gladiador II! Sequência de clássico épico do cinema promete ação, política e vingança

Quase 25 anos não fizeram o renomado diretor Ridley Scott esquecer de um de seus maiores sucessos, ‘Gladiador’ (2000), e após uma longa espera, ele lança a continuação da ação histórica nesta quinta-feira (14). Quem for assistir ‘Gladiador II’, poderá esperar muita luta dentro da arena do Coliseu, tramas políticas e vingança.

Para relembrar…

‘Gladiador II’ se passa 15 anos após os acontecimentos do primeiro filme, então é importante recordar alguns pontos: estrelado por Russell Crowe como Maximus, o comandante do exército romano, ‘Gladiador’ mostra os dias finais do reinado de Marcus Aurelius, imperador de Roma, que torna pública sua predileção a Maximus, inclusive para sucedê-lo ao trono. A atitude desperta a fúria de Commodus (Joaquin Phoenix), que mata o pai, assume a coroa e ordena a morte de Maximus. Após perder a esposa e filhos, ele consegue fugir antes de ser assassinado e passa a se esconder sob a identidade de um escravo e gladiador do Império Romano. Enquanto tenta sobreviver as lutas orquestradas apenas para entretenimento da população, Maximus se junta a irmã de Commodus, Lucila, para devolver o poder ao Senado Romano.

‘Gladiador’ foi indicado a 12 Oscar em 2001, tendo vencido em cinco categorias: Melhor Ator, para Russell Crowe, Melhor Figurino, Melhor som, Melhores Efeitos Visuais e o mais importante da noite, Melhor Filme.

De herdeiro a gladiador

No primeiro filho vemos que Lucila tinha um filho, o pequeno Lucius, sobrinho de Commodus, mas que tinha grande admiração por Maximus, o considerando um herói. Agora, 15 anos após os acontecimentos com Maximus, vemos que Lucius havia sido mandado para pela mãe para viver longe de Roma, no norte da áfrica. Vendo em paz com a família, a história de Lucius começa a traçar um paralelo com a do homem que admirava: o exército romano invade as terras onde vivia, mata sua família e o arrasta a Roma, dessa vez como escravo (cabe destacar que Lucius é, em teoria, o herdeiro do trono romano).

A partir dai ele é forçado a entrar no Coliseu, para lutar pela sua sobrevivência e ‘honra’ de Roma. Seguindo os passos de Maximus, Lucius está cheio de raiva e busca vingança pela família, enquanto é entra na complicada trama política executada por Macrinus, um traficante de armas e ‘investidor’ dos gladiadores.

Se no primeiro filme o elenco contava com Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielson e Richard Harris, nomes nada estreantes em Hollywood, sua versão mais recente resolveu trazer ‘sangue novo’ para as telas da sequência, como Paul Mescal (Lucius), Joseph Quinn (Imperador Caracalla) e Fred Hechinger (Imperador Geta), os veteranos Connie Nielsen (única que retorna do primeiro filme) e Denzel Washington, como Macrinus. Outro nome de destaque no filme é o de Pedro Pascal, que dá vida ao comandante Marcus Acacius, general romano treinado diretamente por Maximus, responsável pela morte da família de Lucius, que horas age como vilão e outras como herói, mostrando um personagem ambíguo, assim como a política da própria Roma.

Recepção

Em outubro, uma plateia selecionada teve a oportunidade de conferir o longa. “Gladiador 2 serve um banquete farto de cenas de ação épicas e uma trama deliciosa de vinde vingança. Paul Mescal oferece uma atuação sólida e confiante diante de um elenco estrelado”, escreveu Simon Thompson, crítico da revista Variety, no Twitter.

Já o crítico americano Scott Menzel disse que Gladiador 2 é “o melhor filme de Ridley Scott desde Perdido em Marte”. “É um espetáculo enorme, sangrento e poderoso, que dá continuidade ao legado do filme original. A produção possui belíssimos cenários de época e batalhas épicas. Paul Mescal brilha. Denzel Washington rouba a cena enquanto parece estar vivendo o melhor momento de sua vida”.

“Em termos de espetáculo brutal, reconstrução elaborada de época e cenários que exigem coreografias complexas, a sequência oferece o que os fãs de seu antecessor, vencedor do Oscar, anseiam – batalhas, esgrima, derramamento de sangue e intriga da Roma Antiga”, disse David Rooney, do Hollywood Reporter.

Para Catalina Combs, do Black Girl Nerds, “Ridley Scott criou outro épico digno do intervalo de 24 anos do seu antecessor. A história, os personagens e a ação do filme fazem deste um dos melhores filmes do ano”; Caryn James, da BBC e Erik Anderson, do AwardsWatch concordam que Gladiador II é o “maior espetáculo do ano. Siddhant Adlakha, do Inverse celebra o papel de Denzel. “Washington incendeia a tela com sua interpretação shakespeariana e fachada exagerada e hipócrita”. Rooney complementa sua crítica com destaque para os gêmeos imperadores. “Quinn e Hechinger estão hilariamente desequilibrados em seus papéis diabólicos, tornando Geta e Caracalla homens-bebês petulantes tão bufões quanto cruéis”.

Futuro

Mesmo que tenha demorado tanto tempo pela sequência, Ridley Scott disse em setembro, para o site francês Premiere, que ‘Gladiador 3’ já é uma ideia. “Com isso, já estou brincando com a ideia de Gladiador 3. Não, sério! Acendi o pavio… O final de Gladiador II evoca o do ‘Poderoso Chefão’, com Michael Corleone que se vê com um trabalho que não queria, e que se pergunta: ‘e agora, Pai, o que estou fazendo?’ O próximo [filme] será, portanto, sobre um homem que não quer estar onde está”, disse o cineasta na ocasião.

Porém, é importante destacar que Gladiador II já teve um a tentativa fracassada há cinco anos, onde o projeto não vingou. Talvez o cineasta precise correr então para fechar uma trilogia, e não deixar que o segundo filme caia no esquecimento, como acontece às vezes com sequências.

Água no Coliseu

Uma das cenas que chamou atenção nos trailers de Gladiador II é a inundação proposital do Coliseu, para a realização de uma batalha naval. Mesmo que exagerada a cena é baseada em eventos reais. A Roma Antiga costumava abrigar batalhas chamadas de ‘Naumachias’, que usavam navios de guerra reais, para simular confrontos entre gladiadores. Pela dificuldade e estrutura, isso só acontecia em ocasiões oficiais como o grande triunfo que o Imperador Júlio César teve em sua campanha militar no ano de 46 AC.

Por Carolina Rampi

