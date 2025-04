Erica Espíndola homenageia Elvis Presley em show gratuito no Sesc MS

A apresentação será às 19h, no Teatro Prosa do Sesc Cultura MS

Na próxima terça-feira, 15 de abril, Campo Grande será palco de uma noite de puro rock e emoção. A cantora Erica Espíndola apresenta o show “Sh*Elvis”, uma homenagem ousada e inédita ao Rei do Rock, Elvis Presley, com clássicos do repertório do artista e também com hits que só quem é fã conhece. A apresentação acontece às 19h, no Teatro Prosa do Sesc Cultura MS, localizado na Rua Anhanduí, 200, no Centro.

No espetáculo, todos os clássicos de Elvis ganham nova vida ao serem interpretados por uma voz feminina. Com autenticidade, potência vocal e presença de palco marcante, Erica Espíndola propõe uma releitura dos sucessos que marcaram gerações, trazendo uma nova perspectiva à obra do ícone da música mundial.

A apresentação é inovadora que homenageia o legado do cantor Elvis Presley, com uma abordagem única: todas as canções são interpretadas por uma mulher, oferecendo uma nova perspectiva sobre os clássicos do rei do rock. SH*ELVIS explora as nuances vocais e emocionais de hits que marcaram gerações, recriando a energia e o carisma de Elvis.

O evento é realizado pelo Sesc MS em parceria com o Consulado Americano, por meio do American Corner, e tem entrada gratuita. A classificação é livre e os ingressos podem ser reservados pelo link disponível nas redes sociais do Sesc pela plataforma Sympla.

Serviço

A apresentação será realizada hoje (15) às 19h no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 -Centro. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla gratuitamente.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram