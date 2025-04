Festival da Cerveja de Bonito terá três dias de evento com workshops e degustações gratuitas

Evento acontece entre os dias 1º a 3 de maio e contará com apresentações musicais regionais

Quem resiste a uma boa cerveja gelada no fim de semana? Melhor ainda se for em Bonito-MS! A terceira edição do Festival da Cerveja já tem data marcada: de 1º a 3 de maio, a Praça da Liberdade será o ponto de encontro para os amantes da cerveja artesanal. O evento promete uma programação repleta de novidades, com degustações, gastronomia regional, cursos, apresentações culturais e muita música, em uma verdadeira celebração da cultura, dos sabores e dos talentos locais.

A 3º edição do Festival da Cerveja chega com ainda mais atrações e um dia extra na programação. Tradicionalmente realizado em dois dias, neste ano o evento acontecerá ao longo de três, oferecendo ao público uma experiência ampliada. Entre as novidades estão workshops gratuitos de degustação e produção de cervejas artesanais — com inscrições em breve pelo site e redes sociais da prefeitura — exclusivos para maiores de 18 anos. O festival também contará com apresentações musicais regionais e praça de alimentação.

Uma das grandes inovações desta edição será a implantação de um sistema de venda integrado, desenvolvido em parceria com a ASCA (Associação Sul-Mato-Grossense de Cerveja Artesanal). A proposta, que deve se tornar modelo para outros festivais, contará com caixa único, caixas volantes e aproximadamente 30 taps de chope operando simultaneamente. O objetivo é agilizar o atendimento, evitar filas e oferecer mais praticidade ao público na hora da compra.

Organização

De acordo com Lelo Marchi, organizador do festival e Gestor Cultural de Bonito, a cultura sul-mato-grossense será o grande destaque da terceira edição do evento. As atrações musicais ainda serão anunciadas, mas a expectativa é de uma programação rica em ritmos e expressões regionais.

No universo cervejeiro, o festival contará com a participação de algumas das principais marcas artesanais do estado, como Morenabier, Bonito Bier, Canalhas Cervejaria, Louvada, Capivas, Eden Beer, Cantina MS (Dourados), Via Malte, Kosch e Endrigo. Todas as cervejarias participantes foram convidadas por meio da ASCA, que desempenha um papel essencial na valorização e no fortalecimento da produção local. A associação tem se consolidado como referência na organização e no fomento de eventos voltados à cultura cervejeira no estado.

“Esse ano mostraremos a força da música sul-mato-grossense.Nas duas primeiras edições foi um sucesso absoluto, e esse ano acreditamos superar as expectativas com mais de 10 mil pessoas presentes, pois para ajudar, teremos um feriado prolongado, onde há uma boa procura de turistas por Bonito, além, claro, da participação massiva da população local”, afirma Lelo.

Para Todos os Gostos

As cervejas oferecidas no Festival da Cerveja terão valores e são padronizadas em doses de 400 ml. Os preços variam entre R$ 12, R$ 15 e R$ 18.Na faixa de R$ 12, estarão as cervejas mais leves e refrescantes, como Pilsen puro malte, Witbier e Ales suaves. Essas opções são ideais para quem está começando a explorar o mundo das cervejas artesanais ou busca algo mais leve para consumir em maior quantidade.

Já na faixa de R$ 15, o público encontrará cervejas de médio corpo e sabor mais marcante, como APA (American Pale Ale), Amber Ale, IPA e Stout. Essas opções oferecem uma experiência mais equilibrada entre malte e lúpulo, sendo uma ótima opção para quem deseja algo além do básico.

Para os paladares mais exigentes, na faixa de R$ 18 estarão as cervejas mais intensas e encorpadas, como NE IPA (New England IPA), Double IPA, Imperial Stout e Tripel. Essas opções indicam um maior cuidado na produção, uso de insumos nobres e técnicas avançadas, sendo ideais para degustação e para aqueles que buscam uma experiência mais complexa e especial.

Além da vasta variedade de cervejas, o festival também contará com uma praça de alimentação, oferecendo opções gastronômicas diversas para quem deseja saborear algo além das bebidas. O espaço será pensado para agradar a todos, com pratos típicos da região, petiscos variados e alternativas para todos os gostos, garantindo que a experiência do público seja completa e repleta de sabor.

Renato Heimbach, proprietário da cervejaria Canalhas, destaca que esta será a segunda vez que a empresa participa do Festival da Cerveja, sendo que na primeira edição também estiveram presente, ressaltando ser uma oportunidade para divulgar o trabalho local.

“O evento é muito legal e bem organizado pela prefeitura. No ano passado, a praça estava lotada durante os dois dias, e o público compareceu com o intuito de experimentar muitas opções diferentes. Para nós, isso é o principal: é onde conseguimos nos diferenciar das cervejas de massa”, afirma Renato.

Ele também comenta sobre a evolução das cervejarias artesanais no Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul. “O Brasil viveu uma grande expansão de cervejarias artesanais, mas em MS esse movimento começou mais tarde. Hoje, temos excelentes cervejarias aqui que não deixam nada a desejar em relação aos produtos de outros estados e até de outros países”, completa.

O Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, compartilha da mesma empolgação, destacando o sucesso da edição anterior e as expectativas para esta edição.

“A primeira edição do evento foi muito bem aceita, tanto pelo trade, movimentando a economia em um período de baixa temporada, como pelos visitantes, com um público estimado de sete mil pessoas nas outras edições. Para este ano, acreditamos que será ainda melhor. Convido toda a população e os visitantes a participarem conosco dessa celebração que valoriza os talentos locais e movimenta nossa economia e turismo”, declara o prefeito.

O 2º Festival da Cerveja de Bonito será realizado na Praça da Liberdade, sendo uma iniciativa da Prefeitura local, através do Departamento de Cultura e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com apoio do Governo do Estado, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

