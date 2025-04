Pantanal de Corumbá é destino certo para curtir e descansar no feriado prolongado

De ecoturismo a aventura, pesca esportiva a gastronomia são as opções oferecidas

Para quem busca renovar as energias, sem precisar de muitos dias e longas distâncias, combinando conforto, cultura e natureza, o Pantanal de Corumbá é o lugar perfeito.

Distante apenas 420 km de Campo Grande, é um destino completo, com opções de ecoturismo, aventura, pesca esportiva, gastronomia e cultura. Uma cidade encantadora às margens do Rio Paraguai e com um povo hospitaleiro

Durante 4 dias e 3 noites ou 3 dias e 2 noites de feriado, o turista poderá desfrutar dos atrativos urbanos, visitando pelo menos dez monumentos históricos, ou ainda, passear de voadeira ou de barco com piscina, almoço e música ao vivo, navegando três horas pelo rio ou fazer um safári terrestre na Estrada Parque Pantanal Sul. Relaxar em um dos balneários no entorno da cidade é uma dica refrescante.

Centro histórico

A charmosa orla do Casario do Porto Geral, tombado pelo patrimônio histórico nacional, testemunha do apogeu da navegação do Rio Paraguai no início do século XX é ponto obrigatório para contemplar o pôr do sol e conhecer a história e os fazeres do povo pantaneiro em uma visita no Memorial do Homem Pantaneiro e no espaço de arte Corumbá Produz.

Do porto para a parte alta da cidade o visitante encontra a matriz de Nossa Senhora da Candelária (1885), à Praça da independência, o Cristo Rei do Pantanal, monumento situado no topo do Morro do Cruzeiro, de onde se tem uma vista privilegiada da cidade, do Pantanal e das cidades bolivianas. O Portal da Marinha (1873), na vizinha cidade de Ladário, distante 6 km, é outro monumento interessante a ser visitado.

Para quem aprecia a culinária pantaneira, está no lugar certo. Os restaurantes tem no cardápio desde os pratos mais sofisticados, à base de peixe nativa (pacu, pintado), à comida típica de peão, como o arroz carreteiro, quebra-torto, macarrão boiadeiro e doses caseiros. Outras delícias são o caldo de piranha e a saltenha, uma iguaria boliviana incorporada à culinária local. Experimente e viva o destino Corumbá, a Capital do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

