Equipamentos raros do acervo de colecionador falecido são doados ao MIS

Uma doação de diversos itens raros e antigos foi feita ao MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, entre eles um telefone de parede de dar corda, um gramofone com um boneco que dança quando o aparelho toca, uma vitrola LP de armário, 12 discos 78 rotações, seis discos de rolo e um fonógrafo.

Os equipamentos faziam parte do acervo do colecionador Dorivan Garcia Mendes, que faleceu há três anos, e foram doadas por sua esposa. Mendes tinha um sonho de construir um museu com todo seu acervo.

A coleção começou como um hobby, quando comprou sua primeira coleção com um amigo que vendia antiguidades na Feira do Masp, e mais tarde virou sua paixão, começando a adquirir antiguidades em leilões. A família decidiu doar alguns dos itens para O MIS, por não ter como realizar o sonho do colecionador.

A coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, comentou sobre a doação. “Estamos imensamente encantadas com as doações, são objetos raríssimos em excelente estado de conservação, vamos fazer a documentação de registro e deixar no nosso espaço de exposição permanente para que os visitantes possam apreciar. Como já observamos um dos Gramophones está funcionando, vamos trabalhar para colocá-lo em funcionamento”, explicou a coordenadora.

O MIS existe há mais de 20 anos, e já se consolidou como um centro de preservação e catalogação da memória sul-mato-grossense, com mais de 300 discos de artistas de todo estado, coleção de filmes, fotografias e objetos raros em seu acervo. Marinete Pinheiro lembra que todo este material está à disposição da comunidade. ” Aproveitamos o ensejo para dizer à comunidade que caso tenha algum objeto raro relacionado à imagem e som e queira doar, que entrem em contato com o MIS”, finalizou a coordenadora.

O MIS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 559, centro.