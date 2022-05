Captação de leite em Mato Grosso do Sul tem queda de 12,48% nos primeiros três meses do ano

Segundo dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o volume de leite captado durante os três primeiros meses em Mato Grosso do Sul foi de 43,8 milhões de litros, percentual de 12,48% menor em relação ao mesmo período de 2021, que teve um total de 50 milhões de litros.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Apliacada) e a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), o valor médio de leite pago ao produtor rural teve um crescimento de 14,55% no primeiro trimestre do ano, com R$ 1,96 por litro. Em 2021, o valor era de R$ 1,71 por litro no mesmo período.

Com informações da Semagro.