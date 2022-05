VÍDEO: Traficante transportando drogas é morto pela PRF após fugir de abordagem

Na manhã de hoje (05) um suspeito de tráfico foi preso depois de fugir de abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Foi encontrado em posse do suspeito aproximadamente uma tonelada de drogas entre maconha e skank dentro de uma caminhonete.

A PRF já estava acompanhando o caso. Foi feita duas abordagens ao suspeito, a primeira na região do Indubrasil, local onde o suspeito desobedeceu ordem de parada das equipes. Em seguida, a polícia acionou outra viatura e realizou mais uma abordagem, próximo ao Aeroporto de Campo Grande.

O suspeito, um homem de aproximadamente 34 anos, continuou fugindo da polícia. Ele entrou na contramão da avenida Lúdio Martins Coelho, onde subiu no canteiro, que fica no meio da avenida, derrubou uma placa e arrancou retrovisores de carros. O homem só parou a caminhonete em um terreno baldio entre a avenida e a rua Eva Lacerda de Faria.

Ele então desceu do carro e iniciou fuga a pé. De acordo com o inspetor da PRF, Tércio Baggio, foi nesse momento que se iniciou uma troca de tiros entre o suspeito e as equipes da polícia. “A caminhonete começou a descer sozinha para o matagal. Ele desceu para a direita e começou a disparar contra as equipes. Nesse momento os policiais revidaram e acabaram alvejando ele. Ainda não sabemos quantos disparos acertaram o traficante”, explica o inspetor.

O homem foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon mas chegou morto na unidade. A ocorrência será investigada pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Confira mais informações na reportagem da Fernanda Yafusso e Berlim Calderão: