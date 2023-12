Tédio bateu? Nada melhor do que maratonar os episódios de Natal de Friends

Se você é fã da série Friends, assim como eu, você precisa maratonar os episódios de natal. Para te ajudar, listei todos os episódios natalinos para você se divertir e aproveitar para assistir com os amigos.

E se você ainda não conhece, Friends é uma série televisiva no estilo sitcom lançada em 1994. Por 10 temporadas acompanhamos uma turma de seis amigos vivendo os dramas adultos com muito humor e se divertindo entre os anos 90 e 2000 enquanto degustam um bom café na Central Perk, uma cafeteria aconchegante no centro de Nova Iorque e ponto de encontro dos friends.

Temporada 02, Episódio 09 – Aquele com o pai da Phoebe

Na véspera da véspera de natal, enquanto Ross mostra os presentes que comprou, Phoebe descobre que o cara das fotos que vem em porta-retratos supostamente é o seu pai. Ao questionar sua avó, Phoebe descobre que foi enganada e nunca conheceu o pai biológico. Enquanto Rachel e Monica torram em seu apartamento que virou uma sauna após a quebra do aquecedor, Phoebe vai atrás de conhecer seu pai de verdade antes da chegada do Natal.

Temporada 03, Episódio 10 – Aquele em que a Rachel pede as contas

Após Ross fazer uma garotinha sofrer um acidente, ele se empenha na missão de vender caixas de biscoitos o suficiente para que a menina ganhe uma viagem para o espaço. Enquanto isso, Rachel é treinada novamente no seu emprego na Central Perk até não aguentar mais a pressão ao perceber que fazia tudo errado e pedir demissão.

Temporada 04, Episódio 10 – Aquele com a garota de Poughkeeepsie

Ross conhece uma garota muito interessante, mas que mora tão longe quanto ela é legal. Já Rachel está cansada de ficar sozinha durante os feriados, então pede ajuda a Chandler para encontrar alguém com quem ter um romance – ou um lance.

Temporada 05, Episódio 10 – Aquele com a irmã inapropriada

Phoebe começa a fazer trabalho voluntário durante o natal para ajudar a arrecadar dinheiro para a caridade, mas seus métodos são um pouco questionáveis. Ross está desempregado e muito entediado, então ele resolve ajudar Joey a criar um personagem para um novo trabalho. Enquanto isso, Rachel está saindo com um cara, mas a cada encontro ele parece menos legal.

Temporada 06, Episódio 10 – Aquele da rotina

A nova colega de apartamento de Joey, Janine, o convida com Ross e Monica para participar de um programa que os irmão são fãs desde criança. Enquanto estão fora, Phoebe, Rachel e Chandler aproveitam a oportunidade para descobrir o que Monica comprou de presente de natal.

Temporada 07, Episódio 10 – Aquele com o Tatu Natalino

É o primeiro natal de Chandler e Monica como um casal compromissado. Ben, o filho de Ross, passa todos os natais com a mãe, mas esse ano ele passará com o pai, e Ross vê nisso uma ótima oportunidade para ensinar ao filho sobre outras culturas natalinas, como o Hanukah.

Temporada 08, Episódio 11 – Aquele do cartão assustador

A nova namorada de Ross, Mona, sugere que eles enviem cartões de natal com uma foto dos dois juntos. Apesar de Ross não gostar da ideia, ele não sabe como recusar. Rachel está com os hormônios a flor da pele e procura desesperadamente por um parceiro.

Temporada 09, Episódio 10 – Aquele do natal em Tulsa

Monica e Chandler estão num relacionamento à distância por conta do trabalho. No natal, Joey consegue uns ingressos para um jogo de baseball e convida o amigo, mas Chandler escolhe passar a data com a esposa. Temendo chatear Joey, Chandler mente dizendo que vai passar o natal em Tulsa, mas tudo começa a dar errado quando Joe acha que Monica está traindo o marido.

Esses são os especiais de natal de Friends. Boas festas e boa série!

