Vinagrete, pão de alho, farofa…. veja receitas de acompanhamento para o churrasco

No Brasil, o dia 25 de dezembro é tradicionalmente o dia do churrasco de natal para muitas famílias. Mas nem só de carne se faz um almoço não é? Por isso, veja receitas de acompanhamentos para compor o prato natalino.

Farofa Natalina

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de bacon picado

1 cebola picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

1 talo de salsão picado

1/2 xícara (chá) de uva-passa preta

1/2 xícara (chá) de damasco picado

3 xícaras (chá) de farinha de mandioca

1 xícara (chá) de nozes picadas

Modo de Preparo

Aqueça uma panela, em fogo médio, com a manteiga e frite o bacon até dourar. Adicione a cebola, o salsão e refogue por 2 minutos. Acrescente a uva-passa, o damasco, a farinha, as nozes, sal e cheiro-verde e misture. Transfira para uma travessa e sirva.

Pão de alho recheado

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de azeite

6 dentes de alho picados

2 tabletes de fermento biológico fresco (30g)

2/3 de xícara (chá) de óleo

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de sal

1 ovo

4 e 1/4 de xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Óleo e farinha de trigo para untar e enfarinhar

1 gema para pincelar

Orégano a gosto

Recheio

300g de queijo prato em cubos

Cobertura

1 xícara (chá) de manteiga derretida

4 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de ervas finas secas

150g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Aqueça uma frigideira com o azeite, em fogo médio, e frite o alho até dourar levemente. Escorra sobre papel absorvente e reserve. Bata no liquidificador o fermento, o óleo, o leite, o açúcar, o sal e o ovo por 1 minuto. Despeje em uma tigela e adicione a farinha, sovando até desgrudar das mãos. Se necessário, acrescente mais farinha. Junte o alho frito e sove para misturar. Divida a massa em pequenas porções, recheie com cubos do queijo prato e modele bolinhas pequenas. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Passe as bolinhas pela manteiga derretida misturada com o alho e as ervas finas e depois passe pelo parmesão ralado. Coloque em uma fôrma grande, uma ao lado da outra e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar. Retire e sirva.

Vinagrete

Ingredientes:

2 cebolas médias picadas

5 tomates picados

1 pimentão verde picado

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de azeite

1/2 xícara (chá) de vinagre

1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes e deixe descansar por 30 minutos antes de servir.