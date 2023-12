Enquanto a neve não cai, confira uma indicação de filme natalino

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Deixe a neve cair.

Sinopse

Enquanto a neve cai em uma pequena cidade dos Estados Unidos, os adolescentes locais se reúnem em uma lanchonete de waffles enquanto cada um vive um drama pessoal.

Stuart (Shameik Moore) é um jovem cantor famoso que está indo para a Flórida de trem quando o veículo para de funcionar por ter neve demais nos trilhos. Empacado e sem ter companhia, Stuart conhece Julie (Isabela Merced), uma jovem moradora local que está voltando para casa enquanto vive um conflito interno entre ir fazer faculdade em outra cidade ou permanecer no interior cuidando da mãe doente.

Em paralelo, os amigos Duke/Angie (Kiernan Shipka) e Tobi (Mitchell Hope) estão vivendo mais um dia comum onde eles se reúnem para maratonar os filmes do James Bond e comer besteiras quando Duke diz que foi convidada pelo atleta do colégio para uma festa de véspera de natal. Apaixonado pela garota e agora com um outro pretendente entrando em jogo, Tobi se vê entre declarar o seu amor e arriscar sua amizade com Duke ou ser consumido pelo ciúmes enquanto sua melhor amiga fica com o jogador.

Entre neve, waffles e muito vácuo, as amigas Dorrie e Addie (Liv Hewson e Odeya Rush)tem uma discussão que abala a amizade entre as duas. Com ambas chateadas e cada uma seguindo para um lado, Addie enfrenta a nevasca para ir atrás do namorado que saiu com o grupo de amigos descolados e não responde suas mensagens , enquanto Dorrie é ignorada pela líder de torcida com quem sentiu uma conexão especial.

Deixe a Neve Cair é inspirado no livro homônimo de John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle. Os três contos de natal, escritos por cada um dos autores, se conecta na noite de natal.

Ficha técnica

Duração: 1h33m.

Ano de lançamento: 2019

Gênero: Drama romântico.

Diretor: Luke Snellin.

Disponível na Netflix.

Confira o trailer de Deixe a Neve Cair:

Indicação bônus

Broken Heart List

Cansada do seu emprego tóxico, Ember Reid decide pedir demissão e aproveitar os dias que antecedem o natal para curtir a sua família e colocar a vida de volta aos eixos. O que ela não esperava era uma vingança de seu ex-namorado rancoroso.

Após a demissão, o ex de Ember divulga para todos os seus colegas de trabalho a lista de prós e contras que ela fez sobre o ex-amado e que foi decisiva para o término dos dois. Apesar da vergonha e da humilhação, uma coisa estranha começa a acontecer, o ex-chefe de Ember começa a visitar a padaria dos pais dela todos os dias e ele está… fazendo o contrário tudo o que ela disse que não gostava?

Broken Heart List é um conto rápido de 105 páginas disponível na Amazon. Além da história deliciosa, e que vai te divertir no natal, o livro conta com uma playlist incrível para você escutar enquanto lê.

