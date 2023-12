Mais de 4.450 eleitores de Três Lagoas podem ficar sem votar em 2024

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informa que 4.454 eleitores de Três Lagoas correm o risco de ficar impedidos de votar nas eleições de 2024, caso não compareçam à revisão do eleitorado em cumprimento ao Programa de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O cancelamento foi temporariamente suspenso pelo TSE durante a pandemia de COVID-19, permitindo que os eleitores realizassem seus votos nas eleições municipais de 2020 e presidenciais de 2022. No entanto, o efeito de cancelamento voltou a valer após os pleitos.

Eleitores com cadastro eleitoral irregular precisam regularizar seu título até 08 de maio de 2024, comparecendo ao Cartório Eleitoral de Três Lagoas. Somente assim garantirão o direito de votar nas eleições futuras, a partir de 2024.

No entanto, é importante lembrar que não se deve deixar para última hora, realizando a revisão assim que possível, evitando filas e maiores transtornos.

Como verificar a situação eleitoral

Os eleitores que não participaram da revisão eleitoral 2019-2020 devem verificar a situação de seus títulos eleitorais por meio das seguintes opções:

Consultando o site do TRE-MS (www.tre-ms.jus.br) no link “Serviços” e clicando em “Situação Eleitoral”;

Utilizando a câmera do celular para a leitura do QR Code disponível, que direcionará para o link “Situação Eleitoral”;

Comparecendo ao cartório eleitoral ou posto de atendimento.

O TRE-MS alerta os eleitores para que não deixem para a última hora, realizando a regularização de sua situação imediatamente. O voto é essencial para a democracia.

Com informações das Prefeitura de Três Lagoas.

