Cidade do natal 2023 começa com show da Família Lima

Iniciou o mês de dezembro e com ele, abre-se a temporada de festividades que despertam sentimentos como amor, harmonia, união e esperança. A fim de propagar esse sentimento pelos corações campo- -grandenses, acontece hoje (7), nos altos da Afonso Pena, a abertura oficial da Cidade do Natal 2023. Para a abertura do evento, a banda gaúcha Família Lima e a Orquestra Jovem do Sesc MS são as atrações da inauguração. Com programação até 7 de janeiro, as atrações iniciam na Cidade do Natal a partir das 17h, com entrada gratuita.

Com uma programação abrangendo um mês, de hoje (7) até 7 de janeiro, funcionando diariamente, a Cidade do Natal é inaugurada com uma abertura para lá de especial. Prometendo proporcionar uma experiência única à população, a banda gaucha Família Lima apresenta um repertório que vai desde os clássicos da música brasileira até peças eruditas. Além disso, a Orquestra Jovem do Sesc MS integra as atrações de abertura, anunciando uma apresentação repleta de talentos que encantarão o público nos Altos da Afonso Pena. Além dos shows, a Cidade do Natal contará com a Casa do Papai Noel, presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações. Com preços acessíveis, a praça de alimentação é outra atração que costuma chamar a atenção do público. O cardápio variado inclui sorvetes, pastéis, cheeseburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos e sabores, que serão vendidos a partir de R$ 10,00. As bebidas serão comercializadas a partir de R$ 5,00.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, em convite à população, o evento foi preparado com muito carinho e com uma programação voltada para toda Campo Grande. “Convidamos a todos os campo-grandenses e visitantes da nossa Capital, para fazer conosco, o melhor Natal de todos os tempos. Serão 30 dias de muitas atrações culturais, diversão, alegria, sorrisos e momentos inesquecíveis para todos que passarem pelos locais, tanto nos bairros, Centro ou Cidade do Natal. O Natal é um momento de reflexão, fé, paz, harmonia, alegria, amor e esperança, repleto de luz e fraternidade, momento sublime”, pontuou a prefeita.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h às 22h, nos Altos da Afonso Pena, com entrada gratuita.

Natal no Centro

No último mês do ano, é inevitável não ficar inebriado com as decorações natalinas que iluminam as ruas da Capital e encantam crianças e adultos. Essa é a proposta da “Parada Natalina”, que decorou as ruas campo-grandense, espalhando a magia do Natal pelos cantinhos da cidade. Ontem (6), a rua 14 de Julho transformou-se em um verdadeiro palco para um dos festejos de fim de ano mais bonitos da Capital. As atrações, que iniciaram às 18h com apresentações teatrais, como a peça ‘Esperança”, realizada pela Cia. de Artes do Ministério Mana e a apresentação do clássico “Matilda”, fizeram a alegria da criançada que, além da mágica história, deixou a 14 repleta de música, luzes e cores. A ilustre família Senhor e Senhora Rena foi outro destaque do evento. Os personagens, que se tornaram símbolos dessa época especial e afetiva do ano, trazem à parada uma novidade mais que especial para a população. Durante a programação, o casal apresentou o mais novo integrante da família, o bebê Rena.

Conforme afirma a secretária da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande), Mara Bethânia Gurgel, a intenção é propor um fim de ano marcante e único à população. “Nosso Natal é para todos. Temos a preocupação e o carinho de tornar essa data tão mágica, acessível a todos os munícipes. Proporcionamos shows, apresentações teatrais, de dança, brincadeiras tanto nas cinco regiões da Capital, com o Natal nos bairros, como no Natal da 14 de Julho e na tão aguardada Cidade do Natal. Este será mais um ano em que teremos atrações variadas, para todos os gostos”, afirmou. As celebrações da Parada Natalina seguem na rua 14 de Julho, a partir das 19h30, até 25 de dezembro.

Expectativa de público

Ao todo, no último ano, mais de meio milhão de pessoas participaram do evento, ao longo dos 30 dias em que a Cidade do Natal esteve em funcionamento. Destacando-se no ano anterior, o casamento do Sr. e Sra. Rena foi um ponto alto, com a cerimônia realizada em 27 de dezembro de 2022. Os eventos natalinos promovidos pela administração municipal ocorreram entre 15 de dezembro de 2022 e 15 de janeiro de 2023, oferecendo mais de 107 atrações ao longo da avenida Afonso Pena. A celebração cumpriu a missão de festejar o Natal, dar as boas-vindas ao Ano Novo e proporcionar entretenimento à comunidade. Atividades gastronômicas, apresentações culturais, a residência do Papai Noel, além de brinquedos e diversões, proporcionaram momentos de alegria para todas as idades. Para mais informações, confira as redes sociais e páginas da prefeitura, acesse, no Instagram: @ prefcg ou o site: https://www.campogrande.ms.gov.br/nataldecg.

Programação

Cidade do Natal Com o tema ‘Natal de CG é tamanho família’, prefeitura promove programação até 7 de janeiro, dos bairros ao Centro da Capital, até os altos da Afonso Pena A programação deste fim de ano de 2023 não se restringiu ao centro da cidade. Desde domingo (3), a celebração contagiou os bairros da Capital. A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do “bom velhinho” em pessoa, o Papai Noel, que chega no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens. Com o intuito de passar por sete regiões até 18 de dezembro, o Natal nos bairros percorrerá:

Sábado (8) A partir das 17h, no bairro Tarsila do Amaral

Domingo (9) Horário a confirmar, distrito de Rochedinho

Segunda (10) A partir das 17h, Moreninha 3

Sábado (16) Horário a confirmar, distrito de Anhanduí

Domingo (17) A partir das 17h, Jardim Carioca

Segunda (18) A partir das 17h, São Conrado

