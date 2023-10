Encontro nacional de Violeiros em Campo Grande celebra tradição da música de viola caipira

O som característico da viola caipira ecoará no coração de Campo Grandel, de 16 a 19 de novembro, com a realização do Encontro Nacional de Violeiros. O evento é uma parceria entre o Sesc MS e a Associação Cultural de Violeiros e Violeiras do Estado do Mato Grosso do Sul (ACVVMS) e promete ser uma celebração da rica tradição da música de viola caipira, tanto regional quanto nacional.

Durante quatro dias, o Parque das Nações Indígenas se tornará o epicentro da cultura caipira, oferecendo uma programação totalmente gratuita para os amantes da música sertaneja e todos aqueles interessados em mergulhar nessa tradição musical única. Os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades, incluindo apresentações musicais, rodas de viola, artesanato pantaneiro e uma variedade de pratos e petiscos regionais, tornando este evento o maior encontro de artistas nacionais da viola caipira da capital sul-mato-grossense.

A programação do evento é repleta de atrações imperdíveis:

16 de novembro:

– 15h – Abertura oficial do evento

– A partir das 19h – Show Nacional com Alex & Yvan

17 de novembro:

– 15h – Início do Encontro de Violeiros

– A partir das 18h – Roda de Viola Nacional com Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho (A Maior Roda de Viola da América Latina).

18 de novembro:

– 16h – Início do Encontro de Violeiros com participações culturais e artistas

– A partir das 19h – Show com o cantor João Carreiro

19 de novembro:

– 11h – Abertura dos Stands Gastronômicos

– 16h – Show Nacional com Cacique & Pajé

– 18h – Show Estadual Orquestra Corumbaense de Viola Caipira

– A partir das 19h – Show Nacional com Almir Sater

Além das atrações musicais, o evento também contará com uma área dedicada ao artesanato pantaneiro, onde os visitantes poderão adquirir peças únicas e tradicionais da região. A área gastronômica oferecerá uma variedade de pratos e petiscos regionais que certamente agradarão a todos os paladares.

Não perca as atividades diárias que incluem apresentações culturais de amadores da viola caipira, a partir das 11h. O Encontro Nacional de Violeiros promete ser um mergulho na cultura e na música caipira, uma experiência que não só entretém, mas também celebra a rica herança cultural do Mato Grosso do Sul.