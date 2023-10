Adolescente morre afogado ao mergulhar no Rio Paraguai

Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde de ontem (30), nas águas do Rio Paraguai, próximo ao Porto no município de Ladário, a 425 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado submerso em uma região conhecida como “curralzinho”, próximo a um terminal portuário.

Segundo o site Diário Corumbaense, equipes de socorristas foram acionadas por volta das 17h40, após receberem informações de que o adolescente estava pescando e acabou se afogando ao entrar na água.

Após 20 minutos de buscas, mergulhadores encontraram o corpo do adolescente aproximadamente 15 metros da margem do rio Paraguai.

Equipes da Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constataram o óbito do adolescente. O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Corumbá.

