Atleta de MS quebra jejum de 37 anos no judô brasileiro

Nos Jogos Pan-Americanos, Aléxia Nascimento fez história não só no esporte sul-mato-grossense com a inédita medalha de ouro conquistada na tarde de sábado (28), em Santiago. Em seu peso, ligeiro feminino (48 kg), a última vez que o judô brasileiro havia subido no lugar mais alto do pódio havia sido com a paulista Mônica Angelucci, no Pan de Indianápolis 1987.

No último fim de semana, a campo-grandense de 21 anos foi a responsável pelo primeiro ouro da delegação nacional no Pan 2023. Aléxia fez uma luta a mais nas preliminares. Estreou com vitória por ippon sobre a venezuelana Maria Gimenez, nas oitavas, e bateu a argentina Keisy Perafan, nas quartas-de-final. Na semifinal, a brasileira foi superior à colombiana Érika Lasso e venceu a luta nas punições (3-1) para chegar à final.

Na decisão, a atleta, revelada em Campo Grande, hoje na equipe Pinheiros-SP, bateu Edna Carrillo para conquistar sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Ela foi campeã do Pan Júnior de Cali, em 2021, e conquistou assim sua vaga no pan adulto.

“Estou muito feliz, mas ainda processando tudo isso. Fui a primeira pessoa a conseguir a medalha de ouro na categoria do judô e só tenho a agradecer ao Time Brasil, à CBJ, por ter me dado essa oportunidade e confiança, porque foi um processo muito longo chegar até aqui. Foram muitas derrotas, muitas alegrias”, celebrou Aléxia, ainda no sábado. (Com CBJ)

Serviço – O Pan 2023 é transmitido via YouTube (Comitê Olímpico do Brasil e Cazé TV).

Por – Luciano Shakihama.

