Encontro de Chamamezeiros termina neste domingo

Para amantes do Chamamé ainda dá tempo de participar do evento que encerra neste domingo (16), e conta com Rivair, Rivamar, Grupo Desparramo, Grupo Chama Campeira, João Victor, Grupo Surungo Bueno, Jakeline Sanfoneira para animar a festa que acontece no Horto Flroestal.

Além de apresentações de dança, o espaço terá gastronomia regional com macarrão de comitiva, arroz carreteiro, chipa, sopa paraguaia, pastel e espetinho.

O evento é transmitido ao vivo através das redes sociais oficiais do evento e pelo canal do YouTube “Chamamé MS”. Ele faz parte 3º Encontro dos Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul.

