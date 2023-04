Ação de conscientização contra Dengue chega no centro de Três Lagoas

A Dengue está causando sérios problemas em diversos municípios do Estado e na terceira maior cidade, Três Lagoas a administração realizou uma ação de conscientização na área central da Cidade na tarde da última quarta-feira (12), devido o Estado crítico do alto número de infectados.

As equipes da Defesa Civil e do setor de Promoção de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) distribuíram panfletos com orientações sobre como eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, os riscos de transmissão e manter a limpeza dos quintais.

Para o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva, é necessário o envolvimento da população nesta luta, uma vez que a SMS tem empenhado todos os esforços para combater o mosquito e aliviar a demanda de atendimentos nas unidades de saúde, garantindo o bem-estar da população.

