Shows grandes retornam na semana com direito a espetáculo gratuito

A Expogrande 2023 começou no dia 13 de abril e encerra no próximo dia 23 na Capital. Grandes shows já aconteceram e retornam aos palcos artistas de peso na próxima quinta-feira (20), com Mateus e Kauan e George Henrique e Rodrigo.

No último dia de festa agropecuária na Capital Jads e Jadson e Almir Sater farão show gratuito.

Além dos espetáculos para quem curte leilões este ano haverá julgamentos das raças de bovinos gir leiteiro e girolando na pista central de julgamentos. Na pista de equinos, haverá provas técnicas e avaliação das raças cavalo pantaneiro e crioulo. Além de shopping de matrizes e reprodutores. Os animais estarão expostos em pavilhões para visitações dos pecuaristas.

Próximos shows

20/04 (Quinta Feira)– Matheus e Kauan / George Henrique e Rodrigo

21/04 (Sexta Feira) – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio

22/04 (Sábado) – Luan Santana / Gustavo Mioto

23/04 (Domingo) – Almir Sater / Jads e Jadson

