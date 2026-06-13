Com dor, inchaço ou “carocinho” no pescoço? Ultrassom gratuito ajuda a identificar alterações cervicais

Procedimento permite diferenciar quadros inflamatórios de situações que necessitam investigação especializada

Dor na região do pescoço, aumento de ínguas, nódulos palpáveis e inchaços persistentes podem ser sinais de alterações que merecem investigação médica. Pensando nisso, a Afya Educação Médica Campo Grande promove nos dias 19 e 20 de junho atendimentos gratuitos em ultrassonografia voltados à avaliação de glândulas salivares e cadeias linfáticas cervicais.

Os exames serão realizados dentro do modelo de ambulatório-escola da instituição, que une capacitação prática de médicos com atendimento supervisionado à população. De acordo com a doutora Cristiane Arakaki, docente do curso de pós-graduação em Ultrassonografia, há quadros que precisam de investigação mais aprofundada.

“Quando o paciente percebe um carocinho no pescoço, sente dor local ou apresenta aumento de linfonodos, o ultrassom ajuda a identificar se aquilo é um nódulo sólido, cístico, inflamatório ou se existe alguma característica suspeita”, explica.

Segundo a especialista, o exame também é frequentemente utilizado no acompanhamento de pacientes que passaram pela cirurgia de retirada da tireoide, muitas vezes realizada em casos de câncer. “Nesses casos, avaliamos principalmente os linfonodos cervicais para verificar se existe alguma alteração suspeita no pós-operatório”, detalha.

Essa avaliação das glândulas salivares também auxilia na investigação de dores, inflamações e nódulos palpáveis, especialmente em crianças, que podem apresentar aumento da região cervical após quadros infecciosos, como inflamações de garganta.

Além do atendimento à população, a ação faz parte da formação continuada de médicos que participam dos cursos de especialização da Afya Educação Médica em Campo Grande. Enquanto a sede própria da instituição está em obras, os atendimentos gratuitos acontecem aos sábados no Conecta Coworking, localizado na Rua Sergipe, 719.

Os agendamentos são feitos por formulário online, e dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (67) 9885-9556. Agenda de atendimentos gratuitos de junho:

* Dias 19 e 20 com Ultrassonografia

* Dia 27 terá Endocrinologia, Psiquiatria e Dermatologia

A Afya é o maior ecossistema de educação e soluções para prática médica do Brasil, reunindo 37 instituições de ensino superior, sendo 32 com cursos de Medicina, além de 25 unidades de pós-graduação e educação continuada na área da saúde. O grupo já formou mais de 24 mil alunos nos últimos 25 anos e atende atualmente 1 em cada 3 médicos e estudantes de Medicina do país por meio de soluções educacionais e digitais.

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