Brasileiros já pagaram mais de R$ 500 bilhões em impostos em 2024

Em 2024, os brasileiros já pagaram mais de R$ 500 bilhões em impostos. O valor, registrado pelo Impostômetro, foi contabilizado às 00h30 desta quarta-feira (14).

A marca foi alcançada nove dias mais cedo em comparação ao ano passado, o que representa o aumento de 16,4% dos tributos.

Os valores correspondem a impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. Segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que administra o painel, somente R$ 331,6 bi foram destinados para a esfera federal, R$ 137,7 bilhões para a esfera estadual e 31,1 bi referentes à esfera municipal.

No mesmo período de 2023, a marca alcançada foi de R$ 429,6 bilhões, sendo R$ 285 bilhões à esfera federal, R$ 117,9 bilhões para a esfera estadual e R$ 26,7 bilhões referentes à esfera municipal.

Segundo o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, essa arrecadação elevada é resultado tanto do aumento da inflação nos preços dos bens, em um ambiente onde o sistema tributário penaliza consideravelmente o consumo, quanto a ampliação mais substancial da atividade econômica.

Além disso, para o economista, este ano deve ter um crescimento de arrecadação mais moderado, em torno de 3,0%, em razão de uma expansão econômica acentuada e uma inflação mais contida.

Com informações do SBT News

