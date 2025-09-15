Emmy 2025: “Adolescência”, “O Estúdio” e “The Pitt” dominam premiação em Los Angeles

As produções “Adolescência”, “O Estúdio” e “The Pitt” foram as grandes vencedoras do Emmy 2025, premiação mais importante da televisão e streaming dos Estados Unidos, realizada na noite de domingo (14) no Peacock Theater, em Los Angeles.

A minissérie britânica “Adolescência”, da Netflix, brilhou na noite ao vencer todas as seis categorias em que foi indicada, incluindo Melhor Minissérie ou Antologia. O jovem ator Owen Cooper, de 15 anos, tornou-se o mais novo vencedor do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, pelo papel de Jamie na trama.

No segmento de drama, “The Pitt” levou o prêmio principal de Melhor Série de Drama, superando “Ruptura”, que havia recebido o maior número de indicações do ano, com 27 ao todo. Já na comédia, “O Estúdio” se destacou ao conquistar quatro prêmios, incluindo Melhor Série de Comédia, batendo recordes entre séries estreantes.

Entre os destaques individuais, Noah Wyle, de “The Pitt”, levou o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática, enquanto Britt Lower, de “Ruptura”, venceu como Melhor Atriz em Série Dramática. Na categoria comédia, Seth Rogen, de “O Estúdio”, conquistou Melhor Ator em Série de Comédia, e Jean Smart, de “Hacks”, foi eleita Melhor Atriz em Série de Comédia.

Outros prêmios importantes incluem:

Melhor Série Limitada ou Minissérie: Adolescência (Netflix)

Melhor Ator em Série Limitada ou Minissérie: Stephen Graham, de “Adolescência”

Melhor Atriz em Série Limitada ou Minissérie: Cristin Milioti, de “Pinguim” (HBO)

Melhor Talk Show: The Late Show With Stephen Colbert

Melhor Reality Show: The Traitors

Melhor Roteiro em Série de Comédia: Seth Rogen e equipe, “O Estúdio”

Melhor Direção em Série de Comédia: Seth Rogen e Evan Goldberg, “O Estúdio”

Melhor Direção em Minissérie ou Antologia: Philip Barantini, “Adolescência”

A noite consolidou o domínio de produções de streaming, especialmente da Netflix, HBO e Apple TV+, mostrando a força das plataformas na televisão contemporânea.

