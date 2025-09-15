Parktec CG celebra 2 anos e dá boas-vindas às startups residentes com dia de imersão

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande – Parktec CG, completa dois anos de funcionamento e marca a data de hoje (15), com uma programação dedicada às 10 startups residentes selecionadas no edital de agosto. Ao longo do dia, as equipes participam de uma imersão, troca e conexão com Leandro Costa, coordenador do Hub Nexxus (PIT – Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos), no tema “Hubs de inovação e vivências empreendedoras”. A boas-vindas oficial aos residentes acontece às 14h30.

Em dois anos, o Parktec CG consolidou-se como política pública da Prefeitura de Campo Grande que conecta poder público, universidades, setor produtivo e sociedade civil para transformar conhecimento em soluções. O projeto conta com apoio da Finep (via MCTI) e consultoria de implantação do PIT-SJC.

Serviço

Evento: Recepção das startups residentes e 2 anos do Parktec CG

Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)

Imersão: ao longo do dia, com Leandro Costa (Hub Nexxus/PIT-SJC)

Boas-vindas oficial: 14h30

Parktec CG — Av Rachid Neder, 760 – Monte Castelo