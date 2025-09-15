FIT Dourados começa na próxima quinta-feira (18)

11º Festival Internacional de Teatro de Dourados é considerado um dos maiores festivais de artes cênicas de MS, evento celebrará 20 anos da UFGD

Entre os dias 18 e 27 de setembro, o município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, irá respirar teatro com a 11ª edição do FIT (Festival Internacional de Teatro), após um hiato de seis anos. O festival, realizado pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) será gratuito e integra uma série de programações voltadas para a celebração de 20 anos da universidade.

O FIT é considerado o maior evento voltado para as artes cênicas de Mato Grosso do Sul, e reunirá produções de alto nível, inclusive com nomes nacionais, reafirmando a cidade como um polo cultural no Estado.

Para o coordenador de Cultura da universidade e atual organizador do evento, Gil Esper, o retorno é simbólico. “O FIT é um evento de extrema importância para o cenário cultural de MS. O Festival tem sua solidez no calendário da cidade, e sua ausência foi sentida. Então, retomar o festival neste ano é simbólico porque a UFGD celebra 20 anos, além de reafirmar o papel da universidade como fomentadora de cultura e diversidade”.

A programação de 2025 é, por si só, uma narrativa da história do FIT. Estarão na cidade 15 grupos teatrais de diversas partes do país, incluindo companhias douradenses, que vão ocupar a praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D’Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o NAC (Núcleo de Artes Cênicas). Um exemplo será a apresentação ‘Poeta Emmanuel Marinho’, um dos idealizadores do Festival e coordenador das três primeiras edições.

Um olhar para a própria trajetória também se revelará em ‘Tekoha – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno’, do Teatro Imaginário Maracangalha, que vai se apresentar no Parque Rego D’Água, e coloca em cena a temática indígena, pauta recorrente nas edições do festival e de grande relevância para a UFGD. Assim, o FIT reafirma seu compromisso histórico com os povos originários e às questões sociais que atravessam o território sul-mato-grossense.

Do eixo nacional, obras premiadas aportaram no Auditório Central da Unidade 2 da UFGD, como: ‘In On It’, de Enrique Diaz e Emílio de Mello (RJ/SP); ‘Neva’, do Armazém Companhia de Teatro do Rio de Janeiro; e ‘Tom na Fazenda’, sob direção de Rodrigo Portella (RJ). Também estão na programação oficinas, mesas redondas e a palestra cênico-literária ‘Para Abrir Outras Janelas’, com Odilon Esteves.

Vale destacar que a UFGD disponibilizará transporte gratuito para os espetáculos que acontecerão na Unidade 2 (Cidade Universitária), saindo da Reitoria na Unidade 1 (antigo Ceud) e da Praça Antônio João, antes de cada apresentação e retornando ao final.

O FIT é uma realização da UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultural Mato Grosso do Sul. O evento tem apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funaepe), Universidade Estadual de MS (UEMS) e Prefeitura de Dourados. Informações sobre o Festival acesse o Instagram (@culturaufgd).

Mostra Feito em Casa

O festival mostra a força local com a Mostra Feito em Casa, dedicada a valorizar os “prata da casa”. Nela estarão grupos douradenses como a Cia Theastai de Artes Cênicas, com os espetáculos ‘Balança Mas Não Cai’ e ‘Quem Matou o Morto?’; Produções 13, com ‘Des-calço’; e o Esboço Caótico, com ‘Os Botões das Camisas e das Rosas’. Além de espetáculos de Campo Grande, ‘Seco’, do grupo Fulano di Tal e ‘Aquele Aquela Menos Ela’, de Liz Sória.

Na visão do curador do Festival e professor da UFGD, Nill Amaral, a 11ª do FIT edição busca equilíbrio entre inovação e tradição. “A Mostra Feito em Casa recebeu 30 inscrições e mostra a vitalidade da produção local. Já no panorama nacional, espetáculos como ‘Neva’ e ‘In On It’ trazem o que há de mais atual no teatro brasileiro. Para nossos estudantes, o contato com obras de alto nível em cenografia, iluminação e dramaturgia também é uma experiência enriquecedora”.

Show de Encerramento

Encerrando a programação do FIT, a aposta será na fusão entre música e cena, com a cantora e compositora carioca Letrux. Ela subirá ao palco montado no Parque dos Ipês no dia 27 de setembro, às 22h. Antes do show de encerramento do festival, haverá a apresentação da Orquestra UFGD, que há 10 anos desenvolve a prática musical com músicos da comunidade.

“Letrux tem um trabalho muito performático, potente, que expande as fronteiras entre música e teatro. É também uma forma de trazer ao público de Dourados um movimento alternativo da música contemporânea brasileira, ainda pouco acessível na região”, argumenta Gil quanto a escolha da cantora para fazer parte do evento.

Confira a programação de espetáculos

In On It – Enrique Diaz / Emilio de Mello (RJ/SP)

18/09 – 21h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2)

Seco – Fulano di Tal (Campo Grande–MS)

18/09 – 19h | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

19/09 – 20h30 | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

Poeta Emmanuel Marinho – Emmanuel Marinho (Dourados–MS)

19/09 – 19h30 | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

TEKOHA – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno – Teatro Imaginário Maracangalha (MS)

20/09 – 16h | Parque Rego d’Água

Balança, Mas Não Cai – Cia. Theastai de Artes Cênicas (Dourados–MS)

20/09 – 10h | Praça Antônio João

Quem Matou o Morto? – Cia. Theastai de Artes Cênicas (Dourados–MS)

20/09 – 20h | Sucata Cultural

(Im)Possível Memória – Júnia Cristina Pereira (Dourados–MS)

Apresentação será no Centro de Convivência da Pessoa Idosa

Neva – Armazém Companhia de Teatro (RJ)

21/09 – 20h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2)

Des-calço – Produções 13 (Dourados–MS)

21/09 – 16h | Parque do Lago

Os Botões das Camisas e das Rosas – Esboço Caótico Cia de Teatro (Dourados–MS)

23/09 – 19h30 | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

Tom na Fazenda (RJ)

24/09 – 20h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2)

Para abrir outras Janelas – Odilon Esteves / Palestra cênico-literária

25/09 – 20h | Cine-auditório Wilson Biasotto (UFGD – Unidade 1)

Aquele Aquela Menos Ela – Liz Sória (Campo Grande–MS)

26/09 – 20h | Casulo – Espaço de Cultura e Arte

Estorvos! Se Essa Rua Fosse Nossa! – Coletivo Clandestino (Dourados–MS)

27/09 – 10h | Praça Antônio João

Encontro de Gigantes – Núcleo Às de Paus (Londrina–PR)

27/09 – 20h | Parque do Ipês

Letrux – Show de Encerramento

27/09 – 19h – Orquestra UFGD / 22h – Letrux | Parque dos Ipês

(Com informações da Assessoria)

Por Carolina Rampi

