Em seu último show, Milton Nascimento homenageia Gal Costa

O cantor e compositor Milton Nascimento abriu seu show de despedida dos palcos na noite do último domingo (13), em Belo Horizonte. O show reuniu um público de cerca de 60 mil pessoas que assistiu à apresentação final da turnê “A Última Sessão de Música” no estádio Mineirão.

Durante o show, o cantor também homenageou a cantora Gal Costa, que faleceu no último dia 9. “Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa”, disse Milton, ao final da primeira música, “Ponta de Areia”.

Antes do início da apresentação, uma foto de Gal abraçada a Milton havia sido exibida nos telões do palco. O show no Mineirão marca o fim da turnê “A Última Sessão de Música”.

Um vídeo dos dois cantando “Paula e Bebeto” foi mostrado também antes do começo da apresentação. Na sequência, o sistema de som executou “Pérola Negra”, na voz da cantora, seguida por “Dê um Rolê”, “Barato Total”, “Pontos de Luz” e “Objeto Sim, Objeto Não”.

Com 40 minutos de show, Milton começou a celebrar o disco “Clube da Esquina”, que completou meio século neste ano, convidando ao palco Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta, seus parceiros no álbum. O grupo tocou “Para Lennon e McCartney” e “Um Girassol da Cor de Seu Cabelo”.

Junto ao cantor, o Mineirão fez coro em “Clube da Esquina 2” e “Nada Será Como Antes”.

O cantor também trouxe um repertório com músicas clássicas, como “Fé Cega, Faca Amolada”, “Maria, Maria”, “Cais” e “Tudo o que Você Podia Ser”. O show terminou com “Encontros e Despedidas”, que rendeu muitos aplausos e emoções.

