Auxílio Brasil: Caixa volta a liberar consignado

Nesta segunda-feira (14), a Caixa Econômica Federal retomou oficialmente a liberação do consignado do Auxílio Brasil. O crédito estava suspenso desde o dia 1 de novembro, por causa do período de processamento da folha de pagamentos do benefício. Com a retomada, os usuários podem voltar a solicitar o dinheiro no sistema do banco.

Desde que iniciou a liberação do consignado do Auxílio Brasil, a Caixa já realizou três suspensões do crédito. A primeira delas aconteceu por causa de falhas no sistema e durou dois dias. A segunda aconteceu por causa de uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) e durou apenas um dia.

No pedido original ao TCU, o Ministério Público de Contas também havia pedido que o órgão julgasse o uso eleitoreiro do crédito consignado do Auxílio Brasil. No entanto, no dia 24, Cedraz, o relator do processo, desmembrou essa parte da ação e repassou o material ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como funciona

O consignado é um crédito descontado diretamente do benefício. Ele é um empréstimo e você só deve contratar se for realmente necessário, pois como todo empréstimo, ele possui juros.

Para ficar mais claro: se você contratar o empréstimo, vai receber esse valor na mesma conta que recebe seu benefício Auxílio Brasil. Você escolhe o prazo para pagamento das parcelas, que são debitadas todo mês diretamente do seu benefício. Mas, ao final do contrato, você terá pago uma quantia maior do que aquela que pegou emprestada.

