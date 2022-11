Gal Costa morre aos 77 anos

A cantora baiana Gal Costa, considerada uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

A cantora era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas teve sua participação cancelada de última hora. De acordo com as informações repassadas pela equipe da cantora, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas.

A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Coala. Desde então, ela não havia voltado a se apresentar, mas já tinha datas de shows da turnê As Várias Pontas de uma Estrela marcadas para dezembro e janeiro.

Vida pessoal

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e foi a voz de clássicos da MPB como “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Chuva de Prata”, “Meu bem, meu mal”, “Pérola Negra” e “Barato total”.

Ela trabalhou como balconista de uma loja de discos na capital baiana, onde conta ter conhecido a obra de João Gilberto, e gostava de cantar e tocar violão em festas que frequentava. No início dos anos 1960, foi apresentada ao cantor e compositor Caetano Veloso, com quem criou vínculo pessoal e artístico, que perdurou até sua morte.

A cantora deixa o filho Gabriel, de 17 anos.

🍀Meu amor, você me dá sorte! 🍀 Gal Costa e @caetanoveloso cantam “Sorte”, de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, no Programa Chico e Caetano, em 1986. pic.twitter.com/VUnlZfjgjO — Gal Costa (@GalCosta) November 9, 2022

Com informações da Folhapress