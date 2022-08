Em papo descontraído, Ninho conversa sobre o meio musical

Empresário artístico e agora candidato a deputado estadual, Ninho bateu um papo com O Estado do MS Online para contar um pouco sobre essa vida envolvendo o meio cultural.

Trabalhando em conjunto com duplas de renome, como Munhoz e Mariano, Jads e Jadson e João Carreiro, Ninho sempre relembra que o seu trabalho não se faz sozinho, além de comentar um pouco sobre essa rotina diferente. “Tem uma equipe por trás também junto comigo, que sozinho a gente não faz nada, então tem que ter bastante pessoas, que a gente se tornar amigos trabalhando juntos e levando o nome dos artistas junto comigo. Então, eu saio de casa cinco e pouco da manhã todo dia, vou na academia e depois eu vou pra pro escritório e já falo só de música”.

No meio da conversa, Ninho revela que na verdade, viver no meio musical já estava no sangue da família. Tudo começou com o seu pai, que já foi locutor de rádio, cantor de uma dupla sertaneja, compositor e era responsável por organizar eventos na cidade. Esse DNA passou para ele e seu irmão. “Meu pai já mexia com show, com eventos e contratava artistas sertanejos. Ele também cantava, então eu acompanhava ele, via ele fazendo o trabalho e falei: bom, agora eu quero fazer o meu diferente Aí fiz uma festa de DJ eletrônico independente e aí eu fazia aqui em cima [prédio que se localiza O Estado do MS]. Aí meu pai parou de fazer as dele porque as minhas estavam melhor que as dele e começou a cuidar das minhas”, comenta rindo.

Quando questionado sobre a falta de oportunidades do meio cultural em Campo Grande e no Estado, Ninho é firme e relembra que ele mesmo teve que sair da Capital para entrar no mercado. “Na época eu tive que sair daqui porque o Jads e Jadson tava batendo na trave de estourar nacionalmente, então eu me senti na obrigação de sair. Então fiquei sozinho morando em São Paulo por um período, depois a minha família foi pra lá, mas eu fiquei quase um ano sozinho lá visitando rádio, visitando casa de show, Vila Country, Vila Mix, então fui conhecendo todas as casas de show lá e conhecendo as pessoas pra poder levar a música dos cara daqui pra lá. E deu certo. Foi fácil não, mas foi”.

Ninho complementa a sua fala, relembrando que o setor cultural no nosso Estado é desassistido pelas autoridades, sofrendo com a pouca verba e incentivo. “Nosso setor é um pouco desassistido, é pouco investimento para esse setor de modo geral, que eu falo. Então a gente não está aqui pra defender um estilo musical, eu defendo a música, a arte, a cultura no modo geral, tanto a cultura como o esporte também”, afirma.

Para quem está pensando em entrar no meio do movimento cultural ou se juntar ao escritório de Ninho e seguir carreira na música, o empresário dá alguns conselhos. “Primeiro, pra eles acreditarem muito, ter muita fé e perseverança, não pode desistir, não pode abaixar a cabeça, é um setor muito difícil, que é aquilo que eu falei já, não é muito visto, bem visto pela pela grande massa eu acho, pelo poder público que eu falo”, avisa.

O empresário também sustenta a opinião de que a população tem o direito a alguma diversão, para se livrar do estresse da semana. “A população merece, ela quer diversão, o cara rala a semana inteira trabalhando, pra chegar na sexta, no sábado e no domingo ele ter uma curtição. Ele quer ouvir, quer ver um cantor, ele quer ir pra balada, ele quer ir no restaurante, ele quer ir pra um lugar pra se divertir um pouco, tirar aquele estresse da semana inteira”, afirma na entrevista.

Ninho finaliza a conversa deixando uma indicação do possível novo sucesso que irá explodir na música. Segundo ele, a nova dupla que ele sente que vai estourar é Patrícia e Adriana. “A Patrícia e Adriana estão num movimento muito forte de crescimento pra estourar nacionalmente. Eu acho que desses artistas que a gente tem lá, elas são artistas muito fortes, que estão prestes a estourar, porque tem muita ligação do Goiás, muita ligação do Nordeste. Hoje elas estão com a vigésima quinta mais tocada no Brasil e elas tem grandes chances de serem a nova revelação da música no Brasil.”, finaliza a sua fala.

Atualmente, além de gerenciar as carreiras de diversas duplas sertanejas, Ninho está concorrendo nas eleições pelo cargo de deputado estadual pelo Podemos, tendo em foco projetos voltados para a cultura, esporte e educação.

Leia também: Após 2 anos, Prefeitura retoma festividades do aniversário da Capital

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.