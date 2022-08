Festival de Bonito lota reservas em hotéis e prevê injetar R$ 15 milhões

Demanda aumentou 70% em relação ao último evento, em 2019

Por Marina Romualdo e Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado MS

A 21ª edição do Festival de Inverno de Bonito 2022 promete aquecer a rede hoteleira e movimentar ainda mais a economia do município, com pelo menos R$ 15 milhões, segundo a secretária municipal de Turismo, Juliane Salvadori. Isso porque, para os quatro dias de evento, que acontece entre 25 e 28 de agosto, os hotéis já estão com 100% de ocupação.

É o caso do Marruá Hotel. O representante comercial, Vicente Jorge de Oliveira, explica que o local está sem disponibilidade desde o início do mês.

“As vagas do hotel acabaram no início do mês de agosto e, mesmo assim, estamos sendo procurados todos os dias por visitantes. Por conta de o evento não ter ocorrido nos últimos anos, o festival deste ano está atraindo muito as pessoas e prometendo movimentar a economia que estava parada pela falta de atrações na cidade”, salienta Vicente.

O presidente do IDB (Instituto de Desenvolvimento de Bonito), Augusto Mariano, confirma que a cidade já está lotada em termos de reservas.

“A cidade está com 100% de ocupação, não tem vaga mais. Estamos prontos para receber esses turistas. Toda a cadeia produtiva vai girar, o guia, o transporte, a agência, posto de gasolina, borracharia, a casa de suco. Todas as atividades ligadas ao turismo também vão ser impactadas”, destaca.

No hotel Paraíso das Águas não tem sido diferente. Conforme explica a gerente do hotel, Thais Ilha, as duas categorias de apartamentos, que somam 90 camas, já estão sem vagas. Além dos hotéis, restaurantes esperam bom movimento para a data. Thais, que também é representante comercial do restaurante Casa do João, diz que não pretende trabalhar com reservas, pois o festival traz grande fluxo de pessoas.

Segundo a representante do restaurante, no mês de agosto, geralmente, o movimento de clientes é fraco. “Então, para os comerciantes o festival veio a ‘calhar’. Sendo assim, estamos prospectando muito lucro, ainda mais que tivemos a oportunidade por conta do evento, de trabalhar com as tarifas elevadas que vão acabar nos ajudando nesta época.”

Data adiada

A última vez em que aconteceu o evento foi em 2019. Em 2020 e 2021 foi cancelado em razão da pandemia. Depois, neste ano, por questões técnicas, a 21ª edição, que aconteceria entre os dias 28 e 31 de julho de 2022, foi alterada para os dias 25 a 28 de agosto.

Para o secretário de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, a transferência do festival para o mês de agosto beneficiou o comércio local.

“A transferência do evento para o mês de agosto foi de suma importância, pois, é um mês de pouco fluxo em comparação a julho. O evento está cada vez se consolidando como um dos principais eventos na cidade como gerador de fluxo”, pontua.

Wendling destaca ainda que o evento, além de atrair turistas nacionais, também é um chamariz para os próprios sul- -mato-grossenses. “O festival vai atrair a metade dos sul-mato–grossenses e mais quase 25% do fluxo de turistas nacionais, que também é muito importante para o turismo do Estado. Então, as expectativas para o festival são as melhores, ainda mais por conta dos feriados que atraem muitos turistas”, diz.

Ascensão

Ainda de acordo com o secretário de Turismo, a demanda aumentou 70% em relação ao último festival. “A demanda em relação a agosto de 2019 teve um aumento de 70%. Ou seja, a mudança de mês do Festival de Inverno de Bonito deste ano ajudou a aumentar a ocupação em um mês que normalmente não é de alta temporada como o mês de julho”, finaliza o secretário de Turismo.

