Cinco pessoas ficam feridas em colisão entre utilitários na BR-267

Cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois utilitários, na noite de ontem (20), na BR-267, entre Maracaju e Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande e até o momento não há informações sobre o estado de saúde de cada uma delas.

O acidente aconteceu próximo à ponte do Rio Cachoeira. A colisão envolveu um Volkswagen Saveiro e uma S-10. Os feridos foram socorridos e encaminhados a Santa Casa da Capital.

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), foram os primeiros a chegar no local do acidente, por isso auxiliou com os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no socorro as vítimas.

