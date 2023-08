HQ ‘Fronteiras Mestiças’ retrata o período da Guerra do Paraguai

Livro que retrata o período da Guerra do Paraguai até a fundação de Campo Grande será lançado hoje, às 18h, no IHGMS

Hoje (24) tem lançamento literário, em Campo Grande! É o livro “Fronteiras Mestiças”, uma história em quadrinhos que relata as dificuldades enfrentadas por um casal, na época da Guerra do Paraguai até a fundação da Capital sul-mato-grossense. Escrito pelo quadrinista, ilustrador e arte-educador, Wanick Correa, o livro foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais) promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado. O lançamento será às 18h, no IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul).

Há 10 anos, Wanick Correa atua com a produção de HQs, tendo escrito os romances “Detalhes”, lançado em 2014 e “Amor Sobre Rodas”, lançado em 2019. “Desde 2014 venho produzindo histórias em quadrinhos, quando lancei, em parceria com minha esposa, Priscila Muniz, o romance em quadrinhos ‘Detalhes’”, relembra. A história de “Fronteiras Mestiças” se passa no período da Guerra do Paraguai até a fundação de Campo Grande, relatando as dificuldades enfrentadas por um jovem casal, Josias e Joana, em sua luta para se unirem em meio às adversidades político-sociais. O autor explica todo o processo de criação para a ficção, que teve início em 2019.

“O livro é uma ficção histórica em que utilizo de personagens reais com personagens inventados para retratar uma época da história com liberdade poética, sem interferir nos fatos registrados nos livros. Desde 2019, o projeto começou após uma pós-graduação em Cultura Regional, isso me despertou para conhecer um pouco mais sobre os personagens da história local”.

“É uma obra com a intenção de despertar sentimentos e sensações e também a curiosidade sobre nosso passado e nossa cultura”, acrescenta o quadrinista. O professor da Unifap (Universidade Federal do Amapá), Giovani José da Silva, foi o consultor de Wanick. A formação acadêmica do professor foi em Mato Grosso do Sul e Goiás, com uma pesquisa sobre a população indígena de Mato Grosso do Sul, por isso o autor o convidou para ser seu consultor.

“Nesse processo, tivemos um intenso diálogo entre ficção e história. ‘Fronteiras Mestiças’ tem uma trajetória interessante do Josias, pois, ao mesmo tempo que a obra é uma narrativa ficcional, é uma história que poderia ter acontecido do jeito que Wanick conta, porque são situações bastante incríveis. Estamos falando do final da Guerra do Paraguai, que se dá em 1870 até o surgimento de Campo Grande. Então, o autor entrou com o lado ficcional e eu com o histórico e historiográfico”, destaca o professor.

Ele ainda comenta que vê a obra como um espelho e afirma que o quadrinista encanta a todos por meio de seus traços e texto. “Eu vejo o ‘Fronteiras Mestiças’ como um espelho, que revela os nossos piores defeitos e as nossas melhores qualidades, então quero muito que, especialmente os jovens e adolescentes curtam o livro. Que eles vejam, leiam, troquem ideias a respeito da história que é contada ali. É uma história envolvente e encantadora, pois o Wanick consegue encantar com seus traços e seu texto.

A história em quadrinhos foi contemplada pelo FIC-MS, em 2019 e, após a aprovação, o autor deu início à produção gráfica do livro. Para ele, foi sinônimo de gratidão. “É muito gratificante você ser escolhido por mérito, ganhamos 100 pontos e isso foi ótimo devido ao tema que abordamos no livro, esse é o terceiro edital que participamos, então, já temos certa experiência no que queremos mostrar para a banca examinadora.”

Para toda a classe artística e cultural, editais como esse são importantes para ampliar o alcance de suas produções literárias, e para Wanick não é diferente. Ele explica ainda que as HQs estão no caminho para se tornarem uma categoria específica. “Os editais são de grande importância para o produtor cultural e artista, pois promovem suas obras e ampliam o alcance, devolvendo para a sociedade um bem material, que perdura por gerações. É óbvio que ainda não existe uma categoria específica de quadrinhos nos editais, pois ainda estamos engatinhando no fomento e produção, porém os quadrinhos entram no campo da literatura, apesar de não serem literatura e sim um veículo à parte, com outras simbologias e outras perspectivas.”

O autor complementa sobre a notoriedade que o incentivo tem para as produções de HQs sul- -mato-grossenses. “O fato de termos pessoas que acreditam nos quadrinhos dentro das secretarias de cultura e lutam conosco para que as histórias em quadrinhos também possam fazer parte desse caldo cultural e, assim, entrem no edital com mais frequência, nos dá muita alegria e contentamento para prosseguirmos nessa aventura de produção.”

Lançamento

A partir das 18h, no IHGMS, o livro “Fronteiras Mestiças”, de Wanick Correa, será lançado para o público. “Esperamos que professores, pais e alunos possam ter acesso ao livro e possam ser provocados, tanto na busca por mais leituras semelhantes em quadrinhos ou até mesmo desperte a vontade de produzir quadrinhos, também”, aguarda o autor.

Após o lançamento, o quadrinista já deseja levar a obra para eventos e outras regiões do Brasil. “A intenção é participar de eventos, palestras, seminários e oficinas para divulgar não só o trabalho, mas também a produção local para outras regiões do país e quiçá do mundo”, conta.

Grato, o consultor de Wanick se sente privilegiado por ter visto o livro em primeira mão. “Eu me sinto agradecido a ele por ter me convidado nessa jornada, eu acompanhei passo a passo o Josias nas suas andanças e devo dizer o quanto fiquei orgulhoso, não só por ser consultor, mas por me sentir privilegiado por ter lido e visto em primeira mão o ‘Fronteiras Mestiças’ nascer e agora vai ganhar o mundo, porque, evidentemente, esse lançamento não se refere a apenas Campo Grande e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ao Brasil e ao mundo todo”, disse o professor.

Ao público sul-mato-grossense, a leitura de “Fronteiras Mestiças” deve proporcionar um conhecimento histórico que, conforme Wanick, é uma trajetória que todos precisam saber. “Assim como as outras duas obras lançadas nos anos anteriores, com temática regional, esse livro traz um recorte de um período histórico bastante discutido, que é a Guerra do Paraguai, principalmente a Retirada da Laguna, um evento que não foi sucesso e sim uma derrota, naquele período. Poder retratar também o início da cidade de Campo Grande, inventando os caminhos, reimaginando possíveis diálogos e poetizando uma trajetória que nosso povo precisa saber, nos dias atuais”, finaliza.

Serviço

O lançamento é hoje (24), às 18h, no IHGMS, localizado na avenida Calógeras, 3.000, Centro. O livro “Fronteiras Mestiças” estará à venda pelo site: www.fronteirasmesticas.com.

Por Livia Bezerra

