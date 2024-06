“Ellas” livro reúne coautoras em relatos sobre vivências e protagonismo na defesa do direito das mulheres

O jornal O Estado de MS esteve no lançamento do livro e conversou com algumas das mulheres que escreveram o livro

Nesta quinta-feira(27), ocorreu o lançamento do livro “Ellas”, um projeto que abarca a pluralidade de vivências cotidianas e profissionais de 16 mulheres. Textos narravitos e artigos técnicnos compõem o livro evidenciando os direitos da mulher.

O lançamento ocorreu durante o 2º Congresso Nacional Mulheres pela Paridade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O livro é publicado pela Editora Amigas de Negócios.

“Os direitos humanos são um direito da mulher”, destaca a coordenadora e coautora do livro, Iacita Azamor Pionti. Ela afirma que o projeto se trata de uma inicativa pioneira e única em MS, visto que reúne as multifacetas de figuras femininas e seus relatos. Também ressalta que o uso dos dois ‘LL’ no título busca fazer a relação com os vários lados em ser mulher, as várias personas que carregam dentro de si.

No livro, os textos passam por temas como, a desigualdade, vulnerabilidade,mercado de trabalho e experiências. A comunicadora Marinalva Pereira, umas das coautoras, relata que se sentiu honrada com a oportunidade, visto que escrever um livro era algo que almejava.

“A oportunidade surgiu perfeitamente…sou comunicadora e formada em direito e acredito que minha vivência, minha história, minhas batalhas, enquanto mulher negra, foram destacáveis para estar aqui neste livro.”

A memória e preservação desses relatos são o objetivo da produção “A idea é servir como inspiração para as gerações futuras”, finaliza Iacita Pionti.

Confira os nomes das coautoras no livro ‘Ellas’:

Alice Adolfa Miranda Plöger Zeni

Eclair Nantes

Iaci Terezinha Rodrigues de Azamor Torres

Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti

Janaina Galeano

Jacqueline Machado

Juliana Aranda

Marinalva Aparecida Pereira BarbosaMarta do Carmo TaquesPatrícia de Azamor Marchioretto

Rafaela Kasai Araujo Lima

Silvia Valéria Pinto Scapin

Tatiana Dias de Oliveira Said

Telma Nantes de Matos

Valéria Ferreira de Araujo Oliveira

Zeliana Luzia Delarissa Sabala.

