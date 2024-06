Palmeiras anuncia a contratação do meia Maurício, ex-Inter

O Palmeiras confirmou na manhã desta quinta-feira (27) a contratação do meia Maurício, que estava no Internacional. O time alviverde fez o anúncio da contratação com um vídeo com a participação de Endrick.

O jogador de 23 anos assinou contrato por cinco temporadas, até 2029. Ele pode estrear pelo novo clube a partir da 17ª rodada do Brasileiro, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela.

Revelado pelo Cruzeiro, Mauricio acumula passagem pelo Desportivo Brasil antes de chegar ao Colorado. No Beira-Rio, ele disputou 176 partidas e anotou 25 gols.

Com informações da Folhapress