Comissão de Saúde convoca audiência pública para debater modelo de gestão em unidades de atendimento

A Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande se reuniu, na manhã desta quinta-feira (26), com o Conselho Municipal de Saúde para dar continuidade às discussões sobre o projeto que prevê a transferência da gestão de duas unidades de saúde da Capital para OSs (Organizações Sociais). Ao final do encontro, foi definida a realização de uma audiência pública no dia 9 de abril, às 14h, com o objetivo de ampliar o debate e ouvir todos os envolvidos.

A proposta em análise trata da implantação de um modelo de gestão nas unidades dos CRS (Centros Regionais de Saúde) do Tiradentes e do Aero Rancho. O tema tem gerado divergências, especialmente após posicionamento contrário do Conselho Municipal de Saúde e manifestação massiva dos servidores na sessão ordinária desta quinta-feira.

Diante desse cenário, a Câmara Municipal assume o papel de intermediadora, buscando garantir diálogo, transparência e participação popular antes de qualquer deliberação sobre o tema.

Presidente da Casa de Leis, o vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o encaminhamento seguirá de forma responsável e sem decisões precipitadas. “Com o conselho participando do debate, a população também está representada. Existe uma posição contrária inicial, mas esse é um tema que precisa ser discutido com profundidade. O que fizemos hoje foi uma conversa preliminar, reforçando que não há motivo para pânico. O método da Câmara é claro: dialogar passo a passo, realizar audiência pública e garantir que a população entenda o que está sendo proposto. Só depois disso é que qualquer projeto será analisado. Nada será feito de forma apressada”, afirmou Papy.

O presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Victor Rocha, reforçou o compromisso do Legislativo em ouvir todos os lados. “A Comissão já esteve com o Executivo, que apresentou a proposta, e agora seguimos ouvindo o Conselho. Vamos manter essa postura de escuta e aprofundar o debate na audiência pública. O que observamos hoje nas unidades de saúde é um problema estrutural, que não está relacionado ao serviço prestado pelos servidores”, pontuou o vereador.

Representando o Conselho Municipal de Saúde, o presidente Jader Vasconcelos reiterou a posição contrária à proposta e destacou o papel deliberativo do órgão. “Nos foi apresentado que o projeto seria implementado, mas quem decide sobre essa pauta é o Conselho, que representa a população de Campo Grande. A cidade enfrenta problemas de gestão na saúde, e não será uma Organização Social que vai resolver essa situação”, declarou Jader.

A audiência pública marcada para o dia 9 de abril deve reunir representantes do Executivo, trabalhadores da saúde, entidades de classe e a população, consolidando o compromisso da Câmara Municipal com um debate amplo antes de qualquer encaminhamento legislativo.