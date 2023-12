E se o Papai Noel esquecesse de entregar o presente de uma criança no Natal? Confira a indicação de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

Nessa semana todas as indicações serão animações para você assistir com as crianças.

A indicação de hoje é o filme Operação Presente.

Sinopse

Arthur é o filho mais novo do Papai Noel. Desastrado, mas muito apaixonado por seu trabalho, Arthur é o encarregado por ler todas as cartinhas endereçadas ao bom velhinho. Depois que todas as entregas daquele ano são finalizadas, o caçula nota que um presente não foi entregue. Com a equipe se recusando a resolver o problema, Artur e seu avô, um papai noel aposentado, entram numa aventura para que a pequena Gwen receba sua bicicleta e não deixe de acreditar na magia do natal.

Confira o trailer de Operação Presente:

Ficha técnica

Duração: 1h37m

Ano de lançamento: 2011

Gênero: Animação.

Diretor: Sarah Smith

Produzido por: Aardman Animations e Sony Pictures

Disponível em Netflix, Prime Video, HBO Max e Youtube.

Curiosidade

O filme foi lançado em 11 de novembro de 2011 no Reino Unido e em 23 de novembro de 2011 nos Estados Unidos. O videoclipe para a música de Justin Bieber, Santa Claus is Coming to Town, que toca nos créditos finais, foi exibido exclusivamente nos cinemas antes do filme.

Confira o clipe abaixo:

*informação do Wikipédia

Indicação bônus

Broken Heart List

Cansada do seu emprego tóxico, Ember Reid decide pedir demissão e aproveitar os dias que antecedem o natal para curtir a sua família e colocar a vida de volta aos eixos. O que ela não esperava era uma vingança de seu ex-namorado rancoroso.

Após a demissão, o ex de Ember divulga para todos os seus colegas de trabalho a lista de prós e contras que ela fez sobre o ex-amado e que foi decisiva para o término dos dois. Apesar da vergonha e da humilhação, uma coisa estranha começa a acontecer, o ex-chefe de Ember começa a visitar a padaria dos pais dela todos os dias e ele está… fazendo o contrário tudo o que ela disse que não gostava?

Broken Heart List é um conto rápido de 105 páginas disponível na Amazon. Além da história deliciosa, e que vai te divertir no natal, o livro conta com uma playlist incrível para você escutar enquanto lê.

Agora que você já viu as indicações de hoje, me conta, você acha que o Arthur fez certo em não deixar a Gwen ser esquecida?

Acesse o site amanhã para uma nova indicação de filme ou série natalina.

