Elas, pescadoras: Grupo feminino de pesca busca lazer aliado a conscientização ambiental

Criado em 18 de julho de 2020, pela atual presidente da colônia de pescadores Z11, Lucimara Henrique e pela presidente da AMA (Associação de Mulheres de Águas de Miranda), Jaqueline Aparecida dos Santos, em Águas de Miranda, distrito de Bonito, o grupo Pesca das Mulheres – o primeiro do tipo no Estado – tem objetivos interessantes e importantes. Para saber mais a respeito, o jornal O Estado foi conversar com algumas dessas mulheres e te conta tudo agora, confira.

Jaqueline Aparecida dos Santos tem 37 anos, é professora, gestora ambiental, e sempre teve a pescaria como algo muito presente em sua vida. “Nasci numa família de pescadores, pois meus avós paternos são pescadores profissionais, meu pai nasceu, inclusive, em uma ilha de pescadores. Então, a pesca em minha vida existe desde sempre e, com o passar dos anos, descobri o amor pelo rio, pela natureza. Por amar esse lugar onde moro, foi que resolvi ser gestora ambiental”, relata.

“Eu e minha amiga Lucimara, juntas, resolvemos criar o grupo para que nossas mulheres pudessem desfrutar de um momento de lazer, descontração e também ajudar a girar a economia local”, conta Jaqueline.

Ela ainda explica que o grupo tem como objetivos valorizar e dar visibilidade às muitas mulheres pescadoras profissionais da comunidade, bem como, também atrair as que tem a pescaria como paixão, mas que por muitas vezes acabam deixando de praticar pelo simples fato de a pesca ser geralmente relacionada ao sexo masculino. Além disso, promover a conscientização no que tange à preservação e a prática do pesque e solte e, ainda, fomentar o turismo no distrito, a fim de despertar em outras mulheres a prática da pesca esportiva e, de quebra, reduzir a problemática do turismo sexual e prostituição.

Lucimara Henrique aponta que, “com o passar do tempo, analisamos que algumas mulheres estavam sempre no rio [Miranda] e, na brincadeira, resolvemos lançar para que outras também pudessem praticar essa modalidade. E deu super certo, o grupo cresceu e ganhamos mais adeptas no Estado todo. Já somos várias organizadoras e uma prestigia o evento da outra sempre que podemos”, conta.

Lucimara tem a pesca como algo relevante em sua vida. “A pesca pra mim é renovação de energia, contato direto com a natureza e uma prática saudável para dias difíceis, não precisa pegar peixe, isso é consequência. Mas estar lá e interagir com amigas já é válido”, pontua.

Aline Souza, proprietária de pousada e restaurante na localidade, afirma que a “pescaria está desde sempre em minha vida. Tudo o que temos, eu e minha família, foi conquistado através da pesca. Meus pais são pescadores, meus avós eram pescadores, maior parte da minha família é de pescadores e sobrevivem da pesca. Alguns hoje são empresários através da pesca”, conta a empresária.

Ela ainda relata que achou a ideia de um grupo feminino de pesca muito interessante. “Sempre soube da vontade da Jaqueline e Lucimara de criarem esse grupo e achei muito interessante, porque nossa região é carente de atividades para mulheres e foi uma oportunidade incrível de mostrar que mulheres também pescam e que podemos estar onde quisermos e fazendo o que gostamos.”, dispara.

E a paixão pela pesca não para nela: sua filha, Emanuelle Morais Silva, também a acompanha nas pescarias e, segundo Aline, ama muito pescar.

O grupo foi criado em 2020 e tem, atualmente, cerca de 120 mulheres que se reúnem pelo menos duas vezes por ano, a fim de desfrutar os prazeres que a pesca esportiva proporciona. Para facilitar a comunicação, criaram grupos de WhatsApp, perfil no Instagram e página no Facebook, com o intuito de troca de informações e compartilhamento de experiências da pesca, bem como, para divulgação dos encontros.

“Em nossos encontros visamos proporcionar conforto e lazer, porém a simplicidade de uma pescaria raiz é nosso maior foco. Todas as pescadoras portam carteiras de pesca amadora, guias devidamente documentadas e preparadas, buscamos parcerias daqueles que acreditam na relevância da pescaria entre mulheres, principalmente visando a preservação das espécies de nossos peixes”, afirma Jaqueline.

Nos eventos promovidos por elas, também é ensinado como manusear o peixe fora d’água, como fazer a soltura, e ensina às pescadoras o verdadeiro significado da pesca esportiva, ou seja, do respeito à natureza.

O grupo pode ser encontrado nas redes sociais como @pescaria_dasmulheres, e mais informações podem ser obtidas por meio do número 67 99962-1654.

