Advogado do acusado de matar pecuarista presta depoimento na DERF

Compareceu a DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) na tarde de hoje (2), um dos advogados de Pedro Benhur Ciardulo, 21, acusado de matar a pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, na última semana em Campo Grande.

Segundo o advogado, Bruno Eduardo Ferreira, ele foi chamado a delegacia para um complemento no depoimento do acusado.

Pedro foi preso no início da tarde de ontem (1º), em Dourados, distante a 228 km de Campo Grande, na sitioca Ouro Fino, onde estava escondido.

O caso segue em investigação.

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.