Festival Internacional da Carne vai movimentar a Capital com palestras, oficinas e shows em setembro

Evento terá campeonato de assadores e mais de 30 estações de carne com entrada gratuita

Campo Grande se prepara para receber um dos eventos gastronômicos mais esperados do ano: o Festival Internacional da Carne. Marcado para os dias 13 a 15 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o evento teve seu lançamento oficial no último sábado, 12 de abril, durante a Expogrande, e já movimenta grandes expectativas entre público e expositores. Com entrada gratuita, o festival chega à edição de 2025 ainda mais atrativo.

Ao longo dos três dias, o público poderá conhecer mais de 30 estações gourmets com marcas e restaurantes renomados, além de cerca de 200 assadores e chefs vindos de diversas partes do Brasil e do exterior. Os visitantes encontrarão uma ampla variedade de cortes defumados, grelhados, linguiças artesanais, costelas, acompanhamentos e sobremesas. Uma das principais atrações será a segunda edição da Meat Master — Copa Internacional de Assadores, que reunirá profissionais em uma competição de alto nível, reforçando o caráter técnico e profissional do festival.

Além da carne, o festival também aposta em uma programação musical com shows gratuitos todos os dias. Na sexta-feira, sobem ao palco os artistas Naip, às 19h30, e João Haroldo e Betinho, às 21h30. No sábado, o público poderá curtir as apresentações de Alziras, Filhos de Campo Grande e Vitor Gregório & Marco Aurélio. Já no domingo, Chicão Castro se apresenta às 13h, e João Bosco & Vinícius encerram o evento com show às 16h.

Muito Além da Carne

Realizado pela Márcia Marinho Produções, em parceria com a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), o festival vai muito além da gastronomia. Com foco na valorização da carne sul-mato-grossense e na promoção da cultura local, a programação une experiências gastronômicas, entretenimento, oficinas, palestras e oportunidades de negócios. Segundo Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, a expectativa é superar o sucesso da edição anterior. Ele acredita que o evento será ainda maior, mais estruturado e com atrações que reforçam a qualidade da carne produzida no estado.

“Acreditamos que vamos fazer um evento maior e melhor do que o realizado no ano passado, com grandes atrativos para a população em geral, e uma oportunidade para todos conhecerem a qualidade da carne produzida no Mato Grosso do Sul”, afirma.

Segundo a produtora Márcia Marinho, uma das grandes novidades deste ano é as estações de carne sendo comercializadas. Isso abre espaço para que novos empresários e chefs se juntem ao evento, ampliando a diversidade gastronômica oferecida.

“Optamos por mudar esse formato para permitir que o Festival alcance novos empresários e chefs, apresentando novas opções para o nosso público e melhorando a experiência do cliente. Uma vez definidas as novas parcerias, iniciamos a curadoria dessas estações, sempre pensando em oferecer a melhor qualidade para todos”, diz.

A programação cultural se estende também à cozinha interativa. O espaço “Cozinha Show” contará com aulas ao vivo ministradas por chefs e instrutores experientes. Entre os destaques estão o preparo do tradicional sobá, comandado por Jadi Sobá, e o famoso macarrão pantaneiro, ensinado pela chef Helen Braz. As palestras também trazem temas relevantes, como o preparo de bebidas à base de café, técnicas de churrasco e empreendedorismo em cidades turísticas, com participação de nomes como Guilherme Horing e Kiko Espindola.

O Festival da Carne contará também como um espaço de negócios, reunindo estandes de empresas e produtores que apresentarão novidades, produtos e serviços do setor gastronômico e agropecuário. O ambiente é ideal para quem busca networking, conhecimento e novas oportunidades comerciais.

Pensando no público familiar, o evento contará com uma Área Kids especialmente montada para garantir a diversão das crianças em um ambiente seguro e acolhedor. Enquanto os pequenos se divertem, os adultos podem aproveitar com tranquilidade tudo o que o festival tem a oferecer.

Serviço

O evento será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, 320, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande (MS). O horário de funcionamento será das 18h às 23h na sexta-feira, das 16h às 23h no sábado, e das 11h às 18h no domingo. Com entrada gratuita. Para mais informações acesse o site oficial do festival.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram