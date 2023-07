Edson e Hudson e homenagem aos pioneiros encerram 42ª Festa do Sereno em MS

Após três noites de sucesso, a 42ª Festa do Sereno de Batayporã mostrou que continua evoluindo e elevou o nível do evento. Com o Recinto Diego Sanches Marchi lotado a cada show, o festejo crava seu lugar no circuito junino de Mato Grosso do Sul. Neste domingo (02), a dupla sertaneja Edson e Hudson foi a atração principal e encerrou a edição 2023.

Não apenas no período noturno, a agenda também foi extensa ao longo do dia: almoço beneficente promovido pelo Lar Santo Antônio de Pádua e, durante à tarde, shows com Luizin do Pagode, representante do gênero na cena local, e grupo Sempre Tem, destaque regional com ritmos pop e a animação de verdadeiras micaretas.

Já à noite, a Prefeitura abriu a comemoração com homenagem aos idealizadores da Festa do Sereno e entregou um memorial à senhora Anita Ravazzi Monteiro e ao casal Olavo e Fátima Michelini, além de prestar homenagens in memorian a Jair e Mercedes Mella e Osvaldo Monteiro. O ex-vereador Juarez Paschoal Duarte, autor da Lei Municipal 046/85, que incluiu a festa no Calendário de Festividades do Município, também foi homenageado.