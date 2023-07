Duo Anavitória se apresentará gratuitamente no “MS Canta Brasil” em Campo Grande

Uma ótima notícia para os fãs do duo Anavitória. Segundo informações divulgadas pelo site oficial, as talentosas cantoras se apresentarão no evento “MS Canta Brasil” no dia 13 de agosto, em Campo Grande. E o melhor de tudo: o show será gratuito para o público.

O “MS Canta Brasil” é um evento musical que tem como objetivo promover a cultura e a diversidade artística na região. Com uma programação variada e atrações renomadas, o festival busca proporcionar momentos de entretenimento e aproximar os artistas dos fãs.

Anavitória, formado por Ana Caetano e Vitória Falcão, conquistou o público com suas músicas de estilo pop folk e letras que tocam o coração. O duo já emplacou diversos sucessos nas paradas musicais e recebeu reconhecimento nacional e internacional.

A apresentação em Campo Grande promete encantar o público com um repertório repleto de canções marcantes, incluindo hits como “Trevo (Tu)”, “Agora Eu Quero Ir” e “Dói Sem Tanto”. Será uma oportunidade única de vivenciar a energia e a emoção transmitidas pelas vozes suaves e harmoniosas de Ana e Vitória.

O local exato do evento ainda não foi divulgado, mas a organização do “MS Canta Brasil” informou que em breve serão anunciadas mais informações sobre a estrutura, horário e acesso ao show. Os interessados em assistir ao espetáculo devem ficar atentos às atualizações nas redes sociais do evento e do duo Anavitória.

É importante ressaltar que a gratuidade do evento é uma iniciativa para democratizar o acesso à cultura e permitir que um maior número de pessoas desfrute da apresentação. O “MS Canta Brasil” tem se consolidado como um dos principais eventos musicais do estado, atraindo artistas de renome e valorizando a produção artística local.