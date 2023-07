Com apoio do jornal, escoteiros do Olavo Bilac vão ao cinema

Os ingressos foram cortesia de O Estado ao Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS para a atividade

Com o apoio do jornal O Estado, o Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS assistiu ao filme “Elementos”, no cinema UCI, no shopping Bosque dos Ipês.

De acordo com a chefe Ana Rita Amarilia, atividades como esta ajudam na divulgação do Movimento Escoteiro e desenvolve várias competências para os jovens. “Para assistirem ao filme, nossos Lobinhos e Escoteiros passaram por atividades anteriores, onde mostramos a parte financeira, de se economizar para ter recursos, neste caso, para comprar a pipoca e limitamos um valor máximo, para que eles compreendam a questão de valores financeiros.”

A chefe pontuou ainda que, mesmo em uma diversão, como a ida ao cinema, há a possibilidade de se trabalhar diversas competências e atitudes nos jovens. “Não é apenas uma ida ao cinema, isso eles podem fazer também com os pais e responsáveis, mas é todo o trabalho educacional e de cidadania que podemos desenvolver com o método escoteiro”.

Para o escoteiro João Pedro, a atividade foi bem legal. “Além de termos que cuidar da parte financeira, pudemos estar com os amigos que fizemos dentro do grupo escoteiro e que vamos levar para toda a vida.”

O presidente interino do Grupo Escoteiro, Luiz Cláudio Pissurno, agradeceu ao jornal O Estado pelos ingressos. “Com certeza tornou a atividade possível, acrescentando valor e mostrando aos nossos jovens a importância das parcerias dentro da sociedade.”

Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS

O Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS é o mais antigo de Mato Grosso do Sul, completando, em 2023, 57 anos de existência ininterrupta.

O GEOB, como também é chamado, está localizado no Clube do Trabalhador do Sesi, na rua Abraão Baccach, 700, Vila Nasser.

Outras informações estão no Instagram @ge_olavobilac1ms.