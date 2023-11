Eco Pantanal Extremo: definidas as datas do evento e inscrições

A edição do Eco Pantanal Extremo 2023 acontecerá entre os dias 15 a 17 de dezembro. Inscrições começam dia 16 de novembro de forma on-line.

O evento esportivo acontece na cidade de Corumbá, localizada a 420 km de Campo Grande. A expectativa é receber de cerca de 1.500 atletas amadores e profissionais do estado e outras regiões do Brasil na cidade pantaneira.

De acordo com informações da prefeitura da cidade, neste ano serão distribuídos prêmios em dinheiro, que somam no total cerca 130 mil reais. A próxima edição promete ser a maior já realizada e a expectativa é alta em relação a movimentação do turismo local.

A competição acontece num cenário apropriado, já que as modalidades de aventura conectam com a paisagem do pantanal.

A reunião que definiu as datas do Eco Pantanal Extremo foi realizada hoje no gabinete da prefeitura de Corumbá com a presença do Prefeito Macrelo Iunes e representantes da secretaria.

o evento é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (FUNEC), com a parceria do Governo do Estado e o apoio do Exército, da Marinha, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.