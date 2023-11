29º Exponavi acontece dia 10 de novembro em comemoração aos 60 anos de Naviraí

Está marcada para acontecer em Naviraí 29º Exponavi, com competições de rodeio, atividades culturais e shows. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de novembro. O evento marca os 60 anos da cidade.

Também haverá o Pavilhão da Agricultura Familiar, que contará com expositores valorizando os produtos e cultura do município e região, além de shows regionais e locais todos os dias.

A Arena do Parque de Exposições Tatsuo Suekane já está sendo preparada para receber as competições de rodeio. Confira a programação

Dia 10/11

A abertura oficial está marcada para acontecer às 17 horas. O rodeio irá começar às 21h com 26 montarias em touros reunindo os melhores competidores do Brasil. Depois, acontece o show da dupla Guilherme e Santiago.

Dia 11/11

No dia 11, começa a prova dos Três Tambores às 09 horas da manhã e a final às 20 horas. Também haverá rodeio profissional. Em seguida acontece show com João Bosco e Vinícius que subirão ao palco. Vinicíus nasceu em Naviraí e a expectativa é alta entre o púbico.

Dia 12/11

No domingo, acontecerão as finais da prova dos três tambores às 20 horas com competidoras pratas da casa e depois a final do rodeio profissional em touros. A dupla Fernando e Sorocaba encerra a noite em um grande show.

