Zebra Groove: Uma celebração única da cultura, música e diversidade

Os amantes da música, da cultura negra e do entretenimento autêntico têm um evento marcante agendado.Organizado pelos Dj Magão, Renata Pessoa e Josemir Bispo o “Zebra Groove” é uma celebração única que promete encantar os participantes com a essência da música, a energia das ruas e a vibração da black music. Este evento autêntico transcende as fronteiras e une as pessoas através da música e da expressão cultural, proporcionando uma alternativa refrescante para o cenário de entretenimento em Campo Grande.

Mais do que apenas um evento, o “Zebra Groove” é uma celebração da diversidade e individualidade que cada um de nós representa. Inspirados pelas listras da zebra, que simbolizam a beleza da diversidade, o evento promove a união e celebra a rica cultura negra. Os participantes terão a oportunidade de se imergir em uma experiência única de música, dança e arte que fazem parte dessa herança cultural.

Foto: Organizadores da “Zebra Groove” reunidos vestidos com a temática “baquete”/Arquivo Pessoal

A zebra, um animal icônico e singular com suas listras que representam a diversidade e a singularidade, serve como uma metáfora poderosa para o “Zebra Groove”. Essas listras únicas da zebra simbolizam a beleza da diversidade cultural e a individualidade de cada pessoa. Da mesma forma que as listras da zebra se misturam de forma única, o evento promove a união e a celebração da diversidade da cultura negra.

Tema

O basquete é mais do que um simples esporte; é uma paixão compartilhada por muitos, representando a superação de obstáculos e a busca incessante pela excelência. Como temática inaugural do “Zebra Groove”, o basquete se integra de maneira única ao conceito da zebra. Assim como o basquete pode surpreender com resultados inesperados, o evento celebra a imprevisibilidade e a autenticidade da cultura de rua. É um tributo à imprevisibilidade do basquete e à cultura de rua, onde a superação das adversidades é celebrada em grande estilo.

Josemir Bispo, um dos organizadores, compartilhou como a ideia do “Zebra Groove” se originou: “A ideia da festa surgiu da Renata, Renata Pessoa. Ela foi a uma festa em São Paulo, chamada Black Elo, e ficou muito inspirada. Quando voltou, entrou em contato com Magão. Magão já tinha Instagram e havia comentado sobre a festa. Assim, o universo uniu nós três. A ideia inicial foi da Renata Pessoa, e a primeira temática, o basquete, foi ideia do Magão. Eu já conhecia a festa Black Elo de São Paulo, então foi muito interessante. Essa é uma iniciativa nossa de fazer essa festa, e estamos planejando realizá-la a cada dois meses, com temáticas diferentes, mas sempre mantendo a essência da festa, com luzes, charme e música para atrair tanto o público mais jovem quanto o mais experiente. A festa começará às oito da noite, o que é uma ideia interessante.”

Serviço

– Data: 18 de novembro de 2023

– Horário: A partir das 20h

– Local: House 67 (R. Bahia, 80 – Centro)

Apresentações Musicais

– Dj Fox de São Paulo/SP

– Dj Magão de Campo Grande/MS

– Dj Shaba de Campo Grande/MS

Para mais informações e ingressos, visite o site oficial do evento em zebragroove.com.br.

Com informações da Assessoria

