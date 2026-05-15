Homem é investigado por corrupção de criança após, menina de 10 anos ser flagrada furtando bicicletas, no Tarumã

Homem, de 24 anos, é investigado por corrupção de criança após, menina de 10 anos ser flagrada furtando bicicletas em de uma academia e afirmar que estava a mando do padrasto. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (14) no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono da academia checou as câmeras de segurança após alunos relatarem o sumiço de algumas bicicletas do local. Nas imagens foi possível ver uma menina entrando no local e retirando as bicicletas uma de cada vez. Três foram levadas.

Quando a menina voltou ao estabelecimento para buscar uma quarta bicicleta, foi surpreendida pelo dono e uma aluna. Ao ser questionada sobre o motivo dos furtos, ela informou que agia a pedido do padrasto.

Diante disso, a criança levou os dois para a casa onde mora. No local estavam a mãe e o padrasto, de 24 anos. O casal negou a participação no crime e disseram acreditar que a folha estava na casa de uma amiga assistindo filme.

A Policia Militar foi acionada no local. Duas das bicicletas furtadas estavam dentro da residência. Os responsáveis disseram que não tinham conhecimento de que elas eram furtadas e que acreditavam que elas fossem de amigas da menina.

As bicicletas furtadas foram reconhecidas pelos donos e também compareceram ao endereço. O casal foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso foi registrado como furto, furto qualificado mediante concurso de pessoas e corrupção de adolescente.

O Conselho Tutelar também esteve no local para adotar as medidas necessárias.