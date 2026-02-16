Ano Novo Chinês começa em 2026 sob o signo do cavalo; entenda a tradição e os significados

O Ano Novo Chinês de 2026 começa nesta terça-feira (17) e é considerado feriado nacional na China. Trata-se da celebração mais importante do calendário tradicional chinês, marcada por rituais ancestrais, encontros familiares e festividades que se estendem por várias semanas.

Em 2026, tem início o Ano do Cavalo, o sétimo animal do zodíaco chinês. O horóscopo chinês é formado por 12 signos que representam os anos, em um ciclo que se repete a cada 12 anos. Assim, 2025 encerrou um ciclo regido pela cobra, enquanto 2026 inaugura um novo período sob a influência do cavalo, símbolo associado à energia, liberdade, movimento e determinação.

Origem do zodíaco chinês

De acordo com a tradição, Buda convocou todos os animais para uma reunião, mas apenas 12 atenderam ao chamado. Como forma de homenageá-los, esses animais foram transformados em símbolos da astrologia chinesa, passando a reger os anos conforme a ordem de chegada ao encontro. A sequência é composta por: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco.

Além disso, a crença chinesa associa os signos aos cinco elementos fundamentais do Universo — metal, madeira, água, fogo e terra. Dessa combinação surgem cinco grandes ciclos de 12 anos, que influenciam características e tendências de cada período.

Tradições e rituais

Os preparativos para o Ano Novo Chinês começam dias antes da virada, com a limpeza completa da casa, compra de alimentos, roupas novas e decoração dos ambientes. Na véspera, as residências são enfeitadas com lanternas e recortes de papel, geralmente na cor vermelha, que simboliza sorte, prosperidade e proteção.

À noite, as famílias se reúnem para um jantar especial. Antes da refeição, são realizados rituais em homenagem aos ancestrais. Também é tradição presentear crianças com envelopes vermelhos contendo dinheiro, conhecidos como hongbao, símbolo de boa sorte e prosperidade. À meia-noite, o novo ano é celebrado com fogos de artifício.

Nos dias seguintes, as pessoas visitam amigos e parentes, trocando votos de felicidade e sorte com a saudação “gongxi”, que significa “felicidades”. Durante o período, acontecem apresentações culturais, com destaque para as danças do dragão e do tigre, que simbolizam força, proteção e prosperidade, além de exposições e festivais gastronômicos.

As comemorações se encerram com o tradicional Festival das Lanternas, quando ruas e praças são decoradas com lanternas iluminadas, representando esperança e renovação. Em algumas regiões, lanternas flutuantes são lançadas ao céu, rios ou lagos, marcando simbolicamente o fim das celebrações do Ano Novo Chinês.

Com informações do Calendarr.com.

