Prefeitura de Campo Grande inaugura Primeira Escola Civil Metropolitana do Brasil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Educação e de Segurança Pública e Defesa Social, inaugurou nessa segunda-feira (13) o Programa Escola Civil Metropolitana na Escola Municipal Governador Harry Amorim Costa, no Bairro Guanandi. Com 540 alunos do grupo 4 ao 9º ano matriculados, o projeto visa dar apoio educacional por meio de ensinamentos éticos e morais baseados na cidadania e civismo, que norteiam a conduta do cidadão na sociedade.

O principal objetivo é contribuir para a melhoria da educação básica e formação de cidadãos éticos e civistas a partir de sua implantação na escola. A proposta é atentar para as diversas situações de vulnerabilidade no âmbito social, oferecendo um novo olhar aos alunos mediante um moderno modelo de gestão nas áreas Educacional, Didático-Pedagógica e Administrativa. São sete guardas civis metropolitanos na escola para orientação, apoio, instrução sobre direitos e deveres em sociedade, respeito aos valores e instituições e busca ativa dos alunos no caso de evasão escolar.

Conforme o diretor da escola, Denny Miranda, o projeto é uma complementação na parte de comportamento dos alunos, que acrescenta a gestão educacional através da Guarda Civil Metropolitana.

“A GCM tem uma missão específica de acompanhar o desenvolvimento educacional com apoio baseado na conduta desses alunos, ensinando valores de cidadania e civismo. Trabalhamos com cinco pilares, sendo o primeiro o tema de cidadania, o segundo a excelência, o terceiro a dedicação; o quarto pilar é o civismo; e o quinto traz os valores de respeito e honestidade. Esses valores vão nortear os nossos alunos e os guardas civis a operarem em conjunto. Na entrada, na saída, durante o intervalo e haverá janelas de instrução para os nossos alunos. Isso vai ajudar na construção da cidadania deles”, explica.

Conforme o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, o projeto resgata princípios e valores. “Crianças ensinadas a respeitar a hierarquia a partir de seus primeiros anos de vida podem tornar-se cidadãos conscientes de seus deveres e direitos no futuro. Além disso, ser disciplinado auxilia o aluno em seu rendimento escolar, pois o prepara para ter um bom desempenho no cumprimento de tarefas”, aponta.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a ideia surgiu porque a escola havia recebido o projeto cívico-militar anteriormente e a comunidade escolar havia pedido um programa parecido. “Como nós já estamos nas escolas municipais, levamos a proposta junto à Prefeitura que analisou e aceitou. Vamos disseminar principalmente o trabalho da Força de Segurança Pública na escola, mas de uma maneira diferente, atuando com projetos sociais e de cidadania, juntamente com as crianças”.

