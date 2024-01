Museu de Arqueologia transforma crianças em miniarqueólogos

Com programação especial de férias, Museu de Arqueologia da UFMS transforma crianças em miniarqueólogos, dos dias 15 a 26

Investigar os indícios do passado é uma disciplina que a arqueologia desempenha para compreender as formas antigas de organização humana. Durante o período de férias, o Museu de Arqueologia (MuArq) da UFMS oferece uma programação especial, transformando as crianças em miniarqueólogos. Entre 15 e 26 de janeiro, das 14h às 17h, brincadeiras lúdicas relacionadas à arqueologia compoem a programação Férias em Família no Museu de Arqueologia da UFMS. A participação é gratuita, no entanto, as vagas são limitadas. O período de inscrições vai de hoje (9) até 12 de janeiro.

A programação “Férias em Família” no Museu de Arqueologia propõe uma tarde repleta de brincadeiras lúdicas relacionadas à arqueologia. As atividades convidam as crianças, por meio de jogos de tabuleiro, caça ao tesouro arqueológico, escavação, entre outras brincadeiras, de forma lúdica, a compreender melhor o mundo ao seu redor. A proposta da programação, além de fomentar atividades para a garotada durante o período de férias, é promover o conhecimento da arqueologia do Estado, conforme explica a responsável técnica pelo museu, Laura Roseli Pael.

“Como, nesse período, as crianças estão de férias, os pais têm nos procurado desde dezembro, para saber sobre as atividades de férias no museu, que já se tornaram parte do calendário de atividades do MuArq. Estamos na terceira edição do ‘Férias em Família’ no MuArq e a cada edição, a programação de férias no museu é pensada visando gerar uma experiência com o patrimônio arqueológico. Isso facilita a aprendizagem por meio de estímulos sensoriais, imaginação e exploração. Dessa forma, a criança pode ter uma compreensão melhor da arqueologia de maneira lúdica e prazerosa”, afirmou a técnica.

Programação: meninada de 4 a 13 anos

As atividades são elaboradas em parceria com a equipe da Trilha Rupestre, que cuida de toda a programação, das brincadeiras ao material pedagógico. Isso permite que as crianças e seus familiares vivenciem, no museu, uma experiência de lazer prazeora e com aprendizado. Segundo Laura, a programação é dividida em duas etapas: na primeira semana, de 15 a 19 de janeiro, as atividades são voltadas para crianças de 4 a 7 anos, acompanhadas por um responsável, com o tema “O Fantástico Mundo da Arqueologia”.

“As atividades preparadas envolvem brincadeiras lúdicas, vídeos com o tema arqueologia, jogo da memória, quebra-cabeça, escavação e neste ano teremos a premiação da melhor caracterização de arqueólogo(a). A atividade propõe que as crianças conheçam a arqueologia do nosso Estado, junto com seus familiares, mas tudo com leveza e diversão”, explicou Laura.

Na segunda semana, de 22 a 26 de janeiro, a programação investe em atividades voltadas para as crianças de 8 a 13 anos, acompanhadas por um responsável, com o tema “Caça ao tesouro no museu”. Laura explica que o objetivo, nessa segunda etapa, é apresentar e explorar com as crianças o estudo da arqueologia.

“As atividades desta semana propõem explorar, com as crianças, a importância da preservação e conscientização do nosso patrimônio arqueológico e cultural, por meio de atividades lúdicas, jogos de tabuleiro, jogo de caça ao tesouro arqueológico e escavação lúdica”, afirma.

Lazer e aprendizado

Utilizar jogos como suporte do desenvolvimento e da aprendizagem, conforme explica a psicóloga e psicopedagoga Thaís Marcela Jaymes Lemos da Mota, ativa na área há nove anos, é um meio de estimular e desenvolver habilidades, capacidades de socialização e aprendizagem no contexto infantil. A forma como a atividade desafia e estimula diferentes aspectos cognitivos promove o desenvolvimento de habilidades essenciais, explicou a profissional, que utilizou como exemplo os jogos.

“Jogar o jogo da memória vai muito além de simplesmente combinar pares de cartas. Esse jogo oferece uma série de benefícios que podem contribuir para o desenvolvimento intelectual e socioemocional das crianças, assim como os jogos de tabuleiro. Entre esses benefícios estão o estímulo da memória visual, o desenvolvimento de inteligência espacial, a melhora no foco e na concentração, a melhora na habilidade de tomada de decisões, o estímulo da interação social, o auxílio no aprendizado de novos conhecimentos, a melhora no desenvolvimento cognitivo e o relaxamento”, afirmou a psicologa.

Ainda, a psicóloga, especialista em atendimento infantil voltado à aprendizagem, detalha que o lúdico envolve a significação e a atenção do aluno, sendo essencial para a adaptação em grupo e preparação para as interações sociais. Outro ponto destacado pela profissional é que aprender de forma prazerosa proporciona à criança a possibilidade de construir sua imaginação e, progressivamente, aprender a distinguir o real do imaginário.

“Os benefícios da ludicidade não estão restritos apenas ao ambiente escolar, mas são capazes de influenciar o sujeito ao longo da vida adulta. Entre esses benefícios destacam-se o desenvolvimento cognitivo, motor e da psicomotricidade da criança, o estímulo à criatividade, fantasia e imaginação, a exploração de habilidades, o favorecimento da sociabilização, a contribuição com o desenvolvimento de competências interativas, o estímulo a espontaneidade, a aprendizagem de regras, limites e potencialidades, entre outros”, concluiu Thaís.

Inscrição: onde realizar

Para garantir a presença, os pais ou responsáveis precisam entrar em contato com o MuArq pelo telefone (67) 3321-5751, de hoje (9) até 12 de janeiro, para realizar o agendamento. O Museu de Arqueologia da UFMS está situado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, 1º andar, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Para mais informações sobre métodos lúdicos de aprendizagem infantil, acesse, no Instagram: @thaismarcelamota.

Por Ana Cavalcante.

